南聰性別事件遭糾正 教育部、南大承諾加強監督

電影「無聲」事件原型的南聰，曾發生大規模性別事件，監察院今天以後續改善有限為由提出糾正案。教育部和台南大學承諾會加強監督，落實性平教育和處理機制。

台南大學附屬啟聰學校自民國93年起到101年1月15日為止，共發生164件疑似校園性別事件。監察院今天通過監委田秋堇、范巽綠的調查報告，以後續改善有限、性平機制及校園空間等缺失仍持續，且至今仍屢有發生性平案，糾正教育部、台南大學及南聰。

教育部傍晚以文字回應中央社指出，民國100年事件爆發後，便組專案小組積極介入，104年完成階段性任務。105年起改以專業輔導團隊入校，並將輔導範圍擴大到各國立特教學校，協助建立屬於各校的性別教育個別化校本方案，「督導作為從未間斷。」

教育部目前仍設有工作小組，定期入校輔導，確保南聰落實性別事件處理機制和性平教育。教育部指出，南聰102到113年間性別事件調查屬實案件，已大幅下降，將持續加強宣導，並督導南聰強化學生及教師的通報意識，避免隱匿。

台南大學回應，南大對南聰督導責無旁貸，且和國教署持續派員協助，透過定期召開督導會議，確保學校運作穩定、校園安全與學生受教權益；校方將依監察院調查報告意見加強監督及改善措施。

南大表示，校方將積極輔導南聰，透過制度性協助與監督機制，持續提供專業支持與督導，且定期列席南聰校務相關會議，更成立專業輔導小組，建立校務督導與指導機制，督導校務發展。