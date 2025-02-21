快訊

經典賽Live／4局下陳傑憲得點圈沒敲安 西班牙4：2中華

捲爭議去職！ 台企銀董座劉佩真首發聲明稿130字表清白

台日教育深化交流 新北與大分縣簽署合作備忘錄

中央社／ 新北21日電

新北市教育局今天下午與日本大分縣教育委員會簽署教育合作備忘錄，新北市府指出，象徵深化台日友好與教育交流邁入新里程碑，未來師生將互訪、跨校線上學習與公民倡議行動。

新北市教育局長張明文下午與位於日本九州東北部的大分縣教育長山田雅文共同簽署合作備忘錄，張明文表示，感謝監察委員范巽綠去年協助牽線，促成此次合作的契機。

范巽綠與會指出，國際教育合作不僅能提升學生理解異國文化，更可拓展全球視野，強化國際移動力與競爭力。她期待台日教育、文化及產官學更深度合作，打造跨國學習網路。

今天還安排山田雅文與大分縣議員志村學參訪中和高中、積穗國中、新北市立圖書館總館。新北市教育局表次，山田雅文等人對於「智慧閱讀」設備與創新服務留下深刻印象，未來台日雙方將攜手運用數位科技，探索創新教育模式。

山田雅文指出，大分縣擁有豐富自然景觀、溫泉文化與歷史遺產，鼓勵學生積極參與地方創生，實踐社會責任；這與台灣文化高度相似，可作為雙方學生提供寶貴的學習交流機會，打造跨領域學習橋梁。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，大分縣教育委員會長期關注青少年閱讀教育與終身學習，因此安排深入瞭解智慧閱讀設施與創新服務，並分享圖書館營運模式及友善的閱讀環境。

圖書館 教育局

延伸閱讀

新北推動本土語績優師表揚 李政芳、嚴秀妹出線

Pokémon GO Tour新北大都會登場 寶友不畏寒風搶抓寶

性別事件後改善有限 監察院糾正教育部、南大、南聰

潘文忠新北分享教育經驗 勉校長具備承擔的勇氣

相關新聞

教部宣布禁大陸3校學歷 逾2千在學台生怎麼辦？海基會這樣說

教育部長鄭英耀日前突然宣布將禁止大陸三所學校的學歷以及我方大專院校與其交流，由於目前在學的台生仍逾2,000人，而海基會...

教育部不採認3陸校學歷 民眾黨團：學生情何以堪

教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的3所學校合作或交流，並且不採認學歷。民眾黨團總召黃國昌今天表示，應該讓學術...

在法國教台語 劉展岳獲本土語言傑出貢獻獎

今天是「世界母語日」，教育部今舉辦「114年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮。中央大學榮譽教授羅肇錦獲得終身奉獻獎，...

影／廣播人陳裕美保存30年前客語音檔 今天發表客家有聲書

苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，共...

高教深耕計畫研議再加碼 大學進全球百大可獲補助 最快5月前定案

教育部現已有競爭型計畫高教深耕計畫，教育部指出，研議讓高教深耕計畫再度加碼，大學只要有科系所進入世界排名前50或100名...

教育部封殺陸3大學 邱垂正：沒廣州暨大也還有154校

教育部昨天宣布，研議修正「大陸地區學歷採認辦法」，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，修正後將不採認學歷，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。