教部宣布禁大陸3校學歷 逾2千在學台生怎麼辦？海基會這樣說

教育部長鄭英耀日前突然宣布將禁止大陸三所學校的學歷以及我方大專院校與其交流，由於目前在學的台生仍逾2,000人，而海基會則表示，如果有收到來自學生或家長有任何需要協助之處，海基會都會盡全力幫忙。同時，海基會也沒有證實教育部先前已經與海基會討論擬定任何配套措施，僅說明「可能要等教育部更明確的告訴我們」。

海基會祕書長羅文嘉21日下午就本報記者詢問教育部禁止大陸暨南大學、華僑大學、北京華文學院3所學校的學歷以及我方院校的交流，是否海基會已有收到陸配或台商子女反映一事表示，目前還沒有收到任何單位反映這3所學校的相關政策確定之後有沒有什麼需要協助的，但是他強調，「如果有收到來自於學生或家長，他們有任何需要協助的，海基會都會盡全力去幫忙」。

至於教育部是否有跟海基會聯繫討論相關政策配套？羅文嘉則說，「他們（教育部）應該會要再進一步的跟我們做討論，因為到底它的實施細節，比如說溯不溯及既往、從什麼時候開始起算，這是基本的問題。政策宣布前已經就讀的，承不承認學歷？還是從現在開始？這個可能要等教育部更明確的告訴我們」。

他表示，在海基會立場來講，「通常會很忠實地反映在第一線」。

羅文嘉稍早提到，海基會站在處理大陸事務兩岸事務的第一線，「我們支持教育部的做法」，原因是交流本身不是目的，交流是手段、是過程，透過這手段過程要追求什麼目的？「對於台灣、對於中華民國、對於本國來講，我們透過交流希望達到的目的是確保台灣中華民國的國家主權，以及確保台灣自由民主體制和生活方式」。

他強調，「如果交流產生的作用是另外一個是自我矮化或放棄我們國家主權，或侵蝕到國家主權，侵蝕到國家利益，侵蝕到我們民主制度交流，基本上與我們國家的利益和目的就相違反，它相對的可能是對方的目的，變成交流是對方的手段，他達成對方想要達到目的矮化臺灣，不承認臺灣作為一個中央政府一個整主權國家的事實」。

至於大陸海協會在四川舉辦兩岸學生活動，有大陸國台辦副主任吳璽致詞，羅文嘉則說，「以往其實如果兩岸雙方有默契，在真正的交流場合，都不會為難對方，以及為難參與的人員和單位，所以政治立場不同的部分，那麼通常主辦單主辦方基於尊重來訪客人或是客人尊重主人，不會在公開的場合來就自己的立場要強加於對方的立場上，這是一種默契，也是一種體諒，也是兩岸往來的一個比較健康的方法」。

他強調，如果所有的交流場合是打著交流的旗號，可是其實在執行和落實對岸政治統戰政治目的的達成，其實這個就有違最早交流的本意了。但他也重申，年輕人和學生彼此兩岸多往來並沒有什麼不好，可以了解到對岸、彼此雙方的歷史還有現況，但是針對這種了解過程，違反了原來交流本意，「公開的、強迫式的、不允許討論的、只傳達一方的政治主張，確實不僅不適合，也十分可能違反台灣兩岸人民關係條例中的條文」。