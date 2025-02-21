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教育部不採認3陸校學歷 民眾黨團：學生情何以堪

中央社／ 台北21日電
教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的3所學校合作或交流，並且不採認學歷。圖／聯合報系資料照片
教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的3所學校合作或交流，並且不採認學歷。圖／聯合報系資料照片

教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的3所學校合作或交流，並且不採認學歷。民眾黨團總召黃國昌今天表示，應該讓學術歸學術、教育歸教育，若為了政治目的拿學生開刀，叫學生情何以堪。

教育部宣布，禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作，被點名3所學校包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院；廣州暨南大學學歷將不再被教育部採認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。

民眾黨立法院黨團今天舉行時事聯訪記者會，媒體詢問，如何看待教育部禁止國內大學與暨南大學等3校合作或交流，甚至不承認學歷。

黃國昌指出，應該讓學術歸學術、教育歸教育，若為了政治目的拿學生開刀，這叫學生們情何以堪，且廣州曁大世界排名勝過許多學校，難道世界大學排名是中共統戰部做的嗎。

民眾黨團副總召張啓楷指出，教育部不要為了抗中保台砍了學生權益，其次，大陸哪個學校跟統戰部沒關係，是否連北京大學、北京清華大學都不承認嗎，並呼籲一定要保障學生權益。

談及民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費遭約談搜索，黃國昌指出，司法應按照證據及法律原則辦案，反倒是賴政府應好好思考，為何林岱樺昨天控訴「政治干預司法」；林岱樺交保後說不會跟暗黑勢力低頭，這是指整個民進黨政府、賴總統控制的東廠，還是新潮流。

此外，黃國昌日前在直播時透露高中時會在凌晨4時起床在孫文遺像前背三民主義課文，外界解讀此舉是在搶國民黨神主牌。對此，黃國昌表示，會把直播內容解讀成這樣，顯然側翼識讀能力有狀況，當時他會提及，是因為賴總統召開的院際協調，憲法這條是依據孫文學說的五五憲草而來，但台灣歷經7次修憲，總統已是實際行政權代表，召開院際協調根本是笑話。

黃國昌表示，讀三民主義是他那年代人的必經歲月，在三民主義從大學聯考廢除前，相信很多人都背得很痛苦，並坦言這實在是不好的教育方式，還好現在不需要考三民主義。

北京大學 教育部 黃國昌

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