快訊

柯文哲弟首度發聲 曝柯爸遺願「希望柯文哲回來」

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

性別事件後改善有限 監察院糾正教育部、南大、南聰

中央社／ 台北21日電

監察院今天表示，南聰曾發生大規模校園性別事件，但後續改善有限，性平處理機制等缺失仍存在，損及學生權益，因此通過監委田秋堇、范巽綠的調查報告，糾正教育部、國立台南大學及其附屬啟聰學校。

作為電影「無聲」事件原型的南聰（現國立台南大學附屬啟聰學校），自民國93年起至101年1月15日止，發生164件疑似校園性別事件，發生地點遍及該校學生宿舍、校車、校園及校外等處，眾多受害學生身心嚴重受創，當時經媒體批露引起社會輿論譁然。

監察委員田秋堇、范巽綠今天透過新聞稿指出，南聰後續改善有限，對學生軍事化管理、性平處理機制及校園空間問題等諸多缺失仍持續存在多年，損及身障學生就學權益等，而且112年調閱資料後發現，南聰迄今仍屢發生性平案，她們因此立案調查該校對校園性別事件的處理機制及後續改善。

田秋堇、范巽綠說，南聰爆發大規模校園性別事件後，教育部於100年聘請學者專家組成專業輔導諮詢小組輔導協助該校，並組成性平事件專業輔導小組實際入校輔導，但教育部在全無審慎評估且無交接後續督導事項的狀況下，於104年12月決議「階段性任務已經達成」，專案輔導小組結束任務退出南聰，令多位專業輔導小組成員感到錯愕。

監委表示，各界均期待南聰能記取教訓、確實改善，但調查發現，自101至112學年度，該校共計通報180件疑似校園性別事件、調查成案數計59件，相較於其他14所特殊教育學校，案件數仍偏高。

此外，調查報告指出，南聰自101年改隸附屬南大後，校園性別事件竟未被列入改善重點，南大自105年即以「尊重該校特教專業」為由，以每學期一次定期行政主管座談、校務會議，該校列席指導南聰，任南聰自主管理，期間僅由專案計畫人員零星入校協助。

新聞稿提及，南聰自105年起欠缺教育部、南大等主管機關強力監督，而監察院112年4月啟動調查後，教育部重組專案小組入校輔導，發現該校對學生軍事化管理，以控制學生吃飯、洗澡、住宿等方式進行管理，且有處理性別事件的法制及處理程序仍不完備等情形，監察院因此通過糾正教育部、南大及南聰。

性別 教育部 校園

延伸閱讀

教育部封殺陸3大學 邱垂正：沒廣州暨大也還有154校

教育部將不採認廣州暨大等學歷 黃國昌批拿學生開刀

「無聲」原型事件 南聰性平案外案 教育部、南大遭糾正

教育部將封殺3陸校學歷 賴士葆：讓中華民國被貽笑大方

相關新聞

在法國教台語 劉展岳獲本土語言傑出貢獻獎

今天是「世界母語日」，教育部今舉辦「114年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮。中央大學榮譽教授羅肇錦獲得終身奉獻獎，...

影／廣播人陳裕美保存30年前客語音檔 今天發表客家有聲書

苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，共...

高教深耕計畫研議再加碼 大學進全球百大可獲補助 最快5月前定案

教育部現已有競爭型計畫高教深耕計畫，教育部指出，研議讓高教深耕計畫再度加碼，大學只要有科系所進入世界排名前50或100名...

教育部封殺陸3大學 邱垂正：沒廣州暨大也還有154校

教育部昨天宣布，研議修正「大陸地區學歷採認辦法」，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，修正後將不採認學歷，大...

陸學位生來台至今無回應 邱垂正：證明對台無善意

全國大專校院校長會議今天第二天，陸委會睽違十多年出席大學校長會議，陸委會主委邱垂正表示，「兩岸真的不平靜。」我方教育部積...

私校兼職教師11年來無加薪 教育部擬修聘任辦法

依照103年實施至今的《專科以上學校兼任教師聘任辦法》，我國私立大專校院若沒有經費，就可以不調整兼任教師的鐘點費，即便近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。