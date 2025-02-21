性別事件後改善有限 監察院糾正教育部、南大、南聰

監察院今天表示，南聰曾發生大規模校園性別事件，但後續改善有限，性平處理機制等缺失仍存在，損及學生權益，因此通過監委田秋堇、范巽綠的調查報告，糾正教育部、國立台南大學及其附屬啟聰學校。

作為電影「無聲」事件原型的南聰（現國立台南大學附屬啟聰學校），自民國93年起至101年1月15日止，發生164件疑似校園性別事件，發生地點遍及該校學生宿舍、校車、校園及校外等處，眾多受害學生身心嚴重受創，當時經媒體批露引起社會輿論譁然。

監察委員田秋堇、范巽綠今天透過新聞稿指出，南聰後續改善有限，對學生軍事化管理、性平處理機制及校園空間問題等諸多缺失仍持續存在多年，損及身障學生就學權益等，而且112年調閱資料後發現，南聰迄今仍屢發生性平案，她們因此立案調查該校對校園性別事件的處理機制及後續改善。

田秋堇、范巽綠說，南聰爆發大規模校園性別事件後，教育部於100年聘請學者專家組成專業輔導諮詢小組輔導協助該校，並組成性平事件專業輔導小組實際入校輔導，但教育部在全無審慎評估且無交接後續督導事項的狀況下，於104年12月決議「階段性任務已經達成」，專案輔導小組結束任務退出南聰，令多位專業輔導小組成員感到錯愕。

監委表示，各界均期待南聰能記取教訓、確實改善，但調查發現，自101至112學年度，該校共計通報180件疑似校園性別事件、調查成案數計59件，相較於其他14所特殊教育學校，案件數仍偏高。

此外，調查報告指出，南聰自101年改隸附屬南大後，校園性別事件竟未被列入改善重點，南大自105年即以「尊重該校特教專業」為由，以每學期一次定期行政主管座談、校務會議，該校列席指導南聰，任南聰自主管理，期間僅由專案計畫人員零星入校協助。

新聞稿提及，南聰自105年起欠缺教育部、南大等主管機關強力監督，而監察院112年4月啟動調查後，教育部重組專案小組入校輔導，發現該校對學生軍事化管理，以控制學生吃飯、洗澡、住宿等方式進行管理，且有處理性別事件的法制及處理程序仍不完備等情形，監察院因此通過糾正教育部、南大及南聰。