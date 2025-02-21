在法國教台語 劉展岳獲本土語言傑出貢獻獎

今天是「世界母語日」，教育部今舉辦「114年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮。中央大學榮譽教授羅肇錦獲得終身奉獻獎，另有8名個人獎及2組團體獎，其中，法國國立東方語言與文化學院台語教師劉展岳在法國教授台語，用母語底蘊傳揚台灣文化，深化台灣國際能見度，獲得個人獎。

教育部自97年起每年頒獎表揚對本土語言推展具重大貢獻的個人與團體，累計已有6位終身奉獻獎、185位個人及48組團體獲獎。今年終身奉獻獎由羅肇錦教授獲得。

評審指出，羅肇錦為母語研究與復興的開拓者及領航員，指導數百名碩博士生，並擔任政府部門的語言諮詢顧問，將復育母語視為一生的使命與信仰，全心全力投入研究，為後代留下無價客家語文資產，貢獻深遠，足為典範。

今年個人與團體獲獎者來自不同領域，包括守護泰雅族語言文化50多年的廖英助、用台語主播林玉珍、創立「醫用台語課」的朱子宏醫師等等，獲獎者跨越老中青世代，從學術研究、教學投入、傳播創作、出版醫學母語教材、線上學習平台，或在家庭、社區、學校甚至海外推廣母語都有。團體獎由「台北市台灣語協會」、「杵音文化藝術團」獲得。

其中在法國多所大學教授台語的教師劉展岳，以創新教學法教授台語，為台灣文化認同與軟實力注入新能量。劉展岳出生於屏東萬丹，從小與父母用台語交流，淡江大學法文系畢業後，前往法國深造，在法國，華語教學單位雖然如雨後春筍般出現，但是專門教授台語的教師仍屈指可數。