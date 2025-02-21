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潘文忠新北分享教育經驗 勉校長具備承擔的勇氣

中央社／ 新北21日電

新北市教育局今天表示，邀前教育部長潘文忠分享教育行政經驗，潘文忠勉勵校長擁抱教育初衷熱忱，遇歧見時要耐心溝通，並思考以學生利益出發，才能具備不怕得罪人的承擔勇氣。

教育局長張明文今天表示，「淬鍊經典大師講座」20日下午邀潘文忠，以「教育政策的挑戰與決策思考」為主題，與校長及行政主管分享人生閱歷，盼繼續擁抱教育熱忱。

與會校長轉述，潘文忠說，經歷基層與各機關歷練的養分，有了紮實的基本功，才能在擔任部長後統觀全局，並主持200多場各領域專家會議，整合意見完成編修108課綱的教改任務。

潘文忠也分享，一路走來會面對許多不同意見，行政領導與教育價值如何平衡，是一大考驗。「千山我獨行」自以為高明的主管，路只會愈走愈窄；以「共築我們的目標、價值、理想」，鼓勵團隊士氣完成任務，才是真正好的領導。

李姓資深校長告訴中央社記者，講座讓自己的視野更開闊，前輩的風範更堅定自己能學習其宏觀、毅力，繼續在校為師生服務。

集美國小校長高淑真接受電訪表示，潘文忠本著「拔尖扶弱」的精神，讓學校揮別貼紅榜的文化；任內也推動性別平權、族群平等的公民素養。

高淑真說，講座引起熱烈迴響，不少校長請益要如何面對壓力。潘文忠勉勵大家，「謀事在人，成事在天」要先學會做人做事，成就不在一時一刻，先放過自己才能水到渠成；面對少子化浪潮，絕對不放棄每一名學生，才是教育的核心價值。

教育局 潘文忠

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