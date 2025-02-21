影／廣播人陳裕美保存30年前客語音檔 今天發表客家有聲書
苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，共印製800本，在今天2月21日世界母語日舉辦「新書發表會」，其中300多本贈送各鄉鎮市圖書館和高中職、國中小學，希望為傳承客家母語文化奉獻心力。
這本有聲書今天同時開放民眾電話免費索取，也可以直接到電台索取或由電台協助郵寄到府 。
縣長鍾東錦上午到場參加發表會，強調客家母語和文化傳承的重要性，透過有聲書可讓孩子講母語、聽母語的能力增進，身為客家人大家都有義務傳承客語及客家文化。
大漢之音指出，客庄民間文學多為口傳，傳遞客家人生活經驗的智慧結晶，乘載珍貴的文化內涵，但現今隨著客庄耆老凋零而漸漸流失，「苗栗客家民間文學有聲音」全書114篇，有483則諺語、師傅話和民間故事，大致可分「時令農諺」、「人生哲理」、「親情倫理」、「勸善警世」、「民俗傳說」5大類，最大特色是保存了近30年前的音檔。
陳裕美表示，音檔採集時間從1996年至2002年，6年期間訪問苗栗縣客庄地區識字班、山歌班的老人家21人，當時他們的年齡約60至90歲，收錄的音檔有47段，內容豐富，有客家故事、笑話、童謠、山歌，不僅反映客家先民的生活樣貌，也展現客家文化的質樸底蘊。
陳裕美是資深廣播人，為客家發聲一甲子，主持廣播節目時，深入客庄社區採集諺語整理播出，獲得好評，各界紛紛建議她出書保存，促成這本有聲書出版。
她表示，多年來為傳承客家交出3張成績單，第一張是1990年擔任國內第一個客家語電視節目「鄉親鄉情」開播主持人，第二張是與丈夫張强及地方客家耆老在2002年成立大漢之音客語專業電台，第三張就是這次出版「苗栗客家民間文學有聲音」，她身為客語廣播人為榮，盼「大家講客話、傳承客家話、傳承客家文化」，引領更多人聽見客家，看見客家，各項客家文化都能持續傳揚下去。
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