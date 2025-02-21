快訊

柯文哲弟首度發聲 曝柯爸遺願「希望柯文哲回來」

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

聽新聞
0:00 / 0:00

影／廣播人陳裕美保存30年前客語音檔 今天發表客家有聲書

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，在今天辦新書發表會。圖／大漢之音提供
苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，在今天辦新書發表會。圖／大漢之音提供

苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，共印製800本，在今天2月21日世界母語日舉辦「新書發表會」，其中300多本贈送各鄉鎮市圖書館和高中職、國中小學，希望為傳承客家母語文化奉獻心力。

這本有聲書今天同時開放民眾電話免費索取，也可以直接到電台索取或由電台協助郵寄到府 。

縣長鍾東錦上午到場參加發表會，強調客家母語和文化傳承的重要性，透過有聲書可讓孩子講母語、聽母語的能力增進，身為客家人大家都有義務傳承客語及客家文化

大漢之音指出，客庄民間文學多為口傳，傳遞客家人生活經驗的智慧結晶，乘載珍貴的文化內涵，但現今隨著客庄耆老凋零而漸漸流失，「苗栗客家民間文學有聲音」全書114篇，有483則諺語、師傅話和民間故事，大致可分「時令農諺」、「人生哲理」、「親情倫理」、「勸善警世」、「民俗傳說」5大類，最大特色是保存了近30年前的音檔。

陳裕美表示，音檔採集時間從1996年至2002年，6年期間訪問苗栗縣客庄地區識字班、山歌班的老人家21人，當時他們的年齡約60至90歲，收錄的音檔有47段，內容豐富，有客家故事、笑話、童謠、山歌，不僅反映客家先民的生活樣貌，也展現客家文化的質樸底蘊。

陳裕美是資深廣播人，為客家發聲一甲子，主持廣播節目時，深入客庄社區採集諺語整理播出，獲得好評，各界紛紛建議她出書保存，促成這本有聲書出版。

她表示，多年來為傳承客家交出3張成績單，第一張是1990年擔任國內第一個客家語電視節目「鄉親鄉情」開播主持人，第二張是與丈夫張强及地方客家耆老在2002年成立大漢之音客語專業電台，第三張就是這次出版「苗栗客家民間文學有聲音」，她身為客語廣播人為榮，盼「大家講客話、傳承客家話、傳承客家文化」，引領更多人聽見客家，看見客家，各項客家文化都能持續傳揚下去。

苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，在今天辦新書發表會。圖／大漢之音提供
苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，在今天辦新書發表會。圖／大漢之音提供
苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，在今天辦新書發表會。圖／大漢之音提供
苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，在今天辦新書發表會。圖／大漢之音提供

客家人 客家文化 文學

延伸閱讀

龍岩客家文化 台青來「搞作」

南投縣客家天穿日 敬拜女媧重現古儀三獻禮

女媧補天桃園客家天穿日祭天 打破傳統全女性獻吉禮

范佐銘出席竹縣新埔花燈踩街迎天穿 鼓勵說客語

相關新聞

教育部不採認3陸校學歷 民眾黨團：學生情何以堪

教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的3所學校合作或交流，並且不採認學歷。民眾黨團總召黃國昌今天表示，應該讓學術...

在法國教台語 劉展岳獲本土語言傑出貢獻獎

今天是「世界母語日」，教育部今舉辦「114年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮。中央大學榮譽教授羅肇錦獲得終身奉獻獎，...

影／廣播人陳裕美保存30年前客語音檔 今天發表客家有聲書

苗栗縣大漢之音廣播電台台長陳裕美將早年採集錄製的客家民間故事和諺語重新整理集結，出版「苗栗客家民間文學有聲音」有聲書，共...

高教深耕計畫研議再加碼 大學進全球百大可獲補助 最快5月前定案

教育部現已有競爭型計畫高教深耕計畫，教育部指出，研議讓高教深耕計畫再度加碼，大學只要有科系所進入世界排名前50或100名...

教育部封殺陸3大學 邱垂正：沒廣州暨大也還有154校

教育部昨天宣布，研議修正「大陸地區學歷採認辦法」，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，修正後將不採認學歷，大...

陸學位生來台至今無回應 邱垂正：證明對台無善意

全國大專校院校長會議今天第二天，陸委會睽違十多年出席大學校長會議，陸委會主委邱垂正表示，「兩岸真的不平靜。」我方教育部積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。