國科會科普列車首經南迴線 邀850名偏鄉學童搭乘

國科會科普列車今天首度行駛南迴線，停靠屏東、台東2縣3站點，約850名偏鄉學童搭乘。國科會指出，盼透過列車上的台積電科普遊戲、台灣默克半導體微影製程、台灣海洋科技研究中心實驗等，激發新世代探索科學的興趣，縮短城鄉差距。

由國科會舉辦的「國境之南迎曦科學列車」活動，科普列車於今天首度行駛南迴線，從屏東潮州出發，沿途停靠屏東（枋寮）、台東（金崙、台東）2縣3站，邀請約850名偏鄉學童搭乘，並辦理結合在地文化特色的科學市集，吸引超過1200人次參與，促進南台灣科普推廣。

國科會主委吳誠文致詞時指出，推動台灣成為「人工智慧之島」，若要在既有的優勢基礎再躍升，AI相關科研人才培育是非常重要的一環，透過科普教育，可以激發新世代探索科學的興趣，而偏鄉科普的推廣，更能有效縮短城鄉差距，讓全民共享優質科普資源，迎曦科學列車正是此一理念的具體實踐。

與會的屏東縣長周春米接受媒體聯訪指出，科普列車讓屏東孩子可以親近科學，後續希望結合屏東在地生態、海洋、天文等，讓科學教育更普及化。

周春米表示，讀書時念的是文組，不擅長理化，甚至有點畏懼，讓孩子從小的時候就能親近科學，這是大人的責任，像是自己透過科學列車及攤位，就認識很多魚類及酸鹼綜合的功能等；希望科普教育列車不要中斷，而且要更全面性，因為恆春半島沒有台鐵，盼可以透過其他方法及平台，把這塊拼圖拼上。

國科會指出，列車共有4節車廂，有台灣默克集團的半導體微影製程、台積電慈善基金會的聲學科普遊戲、國家地震工程研究中心的房屋耐震設計原理、台灣海洋科技研究中心的海洋科技實驗，以生動有趣的方式，帶領學童體驗科學的魅力。

另在枋寮、金崙與台東3站的站點活動，也分別融入排灣族、阿美族及卑南族的文化特色，共計推出73個科學展攤開放民眾體驗。

此外，吳誠文也頒發感謝狀給參與這次活動的單位代表，包括台鐵公司、大葉大學、台東大學、台積電慈善基金會、台灣默克集團、東豐纖維企業、興富發集團、瑞宸興業公司、寶琦文創設計公司、雄獅旅行社、國家實驗研究院、國家太空中心等，感謝其投入科普推廣的熱忱與貢獻。