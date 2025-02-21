教部談陸生來台未獲回應 陸委會：對岸沒有善意

陸委會主委邱垂正今天表示，教育部就學位陸生來台積極希望與中國大陸洽談，但仍未獲對岸回應，顯示對台灣政府沒有善意，他也呼籲不要把學術交流當成對台統戰滲透的工具。

114年全國大專校院校長會議今天在宜蘭舉行，邀請中華民國大陸委員會主任委員邱垂正報告「兩岸關係與政府兩岸政策」。

邱垂正指出，自民國93年至今，兩岸學校簽訂的書面約定約2萬件，疫情後兩岸學術教育交流已漸趨穩定，去年有兩千多名陸生來台研修，300多名陸校校長或副校長來台交流。

但邱垂正也坦言，中國大陸一方面管制陸生來台，2020年用疫情和政治理由暫停陸生來台，導致113學年台灣在學陸生僅剩1500多人且均為舊生，但另一方面中國大陸又積極拉攏台生赴陸交流就學，使兩岸青年交流呈現去多來少的失衡狀況。

對於陸生來台就學，邱垂正提到，政府已推動多項友善措施，如擴大採認中國大陸學歷、增加陸生招生總量、113年2月起將在台就學陸生納入健保等，政府持續維持善意，歡迎陸生來台就學；教育部積極希望與對岸洽談，對岸都沒有回應，顯示對台灣政府還是沒有善意，他們不讓陸生來台，可能還想透過交流完成統戰任務。

教育部先前曾研議讓第三地陸生台就學，邱垂正會後接受媒體聯訪時表示，目前此案仍在研議階段，教育部相當積極，陸委會也會加以配合，待整體方案較為成熟時，會再對外說明。

教育部昨天宣布，將禁止國內大學與廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院等3所隸屬於中國統戰部的學校合作或交流。

邱垂正提到，教育部已完整說明且有完整配套，陸委會尊重與支持教育部的決定，也呼籲兩岸的學術環境和教育的交流，應該要符合對等、尊嚴、健康等方向來努力；陸委會也希望不要把學術交流當成對台統戰滲透的工具，或是用政治操作、統戰安排讓教育交流變得複雜。