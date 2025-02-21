高教深耕計畫研議再加碼 大學進全球百大可獲補助 最快5月前定案

教育部現已有競爭型計畫高教深耕計畫，教育部指出，研議讓高教深耕計畫再度加碼，大學只要有科系所進入世界排名前50或100名內，科系所將可另外獲得加碼，維持排名，即可年年補助。

全國大專校院校長會議昨天、今天在宜蘭大學舉行。國科會主委吳誠文昨天表示，大學享有學術自由又不想被行政干擾，「但給國家社會什麼，要捫心自問。」台灣經濟實力已非小國，又十年努力下來還是一個諾貝爾獎得主都沒有，「真是丟臉」，出了什麼問題大學要自己檢討。

教育部長鄭英耀表示，若大學系所或學科能進入全世界百大或50名內，研議另外加碼經費，由各系所提出申請，符合教育部審核者可直接獲得補助，期待系所打造出世界級的亮點。

鄭英耀也說，期待大學訂定鼓勵創新辦法，例如鼓勵教師帶職帶薪創業，或與跟法人、產業雙主聘，希望透過各項創新作法，讓台灣早日培育出諾貝爾獎得主。

教育部政務次長葉丙成今補充，大學系所如在各學科排名進入世界百大或50名內，就能向教育部申請補助，經費會給予較多彈性，如學系可延攬新聘師資或提供教師彈薪薪資，「給大家子彈好好去努力。」科系所排名維持在百大或50名內，則年年都能獲得補助；反之，排名跌出百大或50名外就不再補助。

高教司補充說明，如QS或THE，大學都有掌握各領域的全球排名狀況，大專校院電資或人文社會領域學科已有部分進入全球前50或100名內，學校就可利用排名表現向教育部提出申請，再由教育部評估，最快今年5、6月前公布相關規定，但要配合政府整個經費審議狀況。

又近年台灣十分介意大學國際排名，中研院長廖俊智則於演說時說，「排名是達成目標後的附帶產物，不是目標本身。」如美國史丹佛大學，甚至退出部分排名機制；如同研究發表是側重解決了何種問題，而非發表篇數。

廖俊智也建議，各大學要設定自己的目標、考核機制要跟目標相同，考核要由利害關係人負最終責任。他以新加坡為例表示，該國領域權重引用影響力指數30年前還台灣差不多，但30年來急起直追已能比肩瑞士、荷蘭、芬蘭等大國，相較之下台灣則是在2016年左右開始走高，但和北歐等國仍有差距。

廖俊智說，新加坡90年初設定國家發展目標，設立新的大學並給予不同發展方向，引進國際人才競爭如同學術界的美國職棒大聯盟，各國人才都能來，但適者生存不適者淘汰，2000年至2005年間，新加坡國立大學、南洋理工大學幾乎淘汰了20至30%的研究人員，考核嚴格但給予大量有效資源。新加坡國家研究基金從1995年20億新加坡幣，2025年已投入2800億，而最重要者，是引進國際專家群長期諮詢。