教育部封殺陸3大學 邱垂正：沒廣州暨大也還有154校

教育部昨天宣布，研議修正「大陸地區學歷採認辦法」，禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，修正後將不採認學歷，大陸211重點學校廣州暨南大學將在列。陸委會主委邱垂正今接受媒體聯訪時表示，即便沒有廣州暨大，也還有154校學歷受我方教育部肯認，沒有窒礙難行的地方。

全國大專校院校長會議邁入第二天，陸委會睽違十幾年再度造訪大學校長會議，邱垂正今天表示，教育部近年積極與陸方接洽、談妥恢復陸生學位生來台，甚至還將陸生納入健保保障。我方至今有一風向球指標，陸聯招可和對方海峽招生聯合會對接討論、陸生可以順利來台，這才是善意的展現，但對岸沒有回應，「這證明對台灣政府沒有善意。」

邱垂正會後接受媒體聯訪時再指出，陸委會尊重、支持教育部的決定，又我方承認學歷的大陸大專校院有155所，「即便沒有廣州暨大，也還有154所。」足夠讓台灣學生做選擇，因此沒有窒礙難行的地方。

邱垂正也說，中國大陸對陸生設有重重禁令，甚至有不少陸生家長打電到我方教育部、陸委會，詢問子女能否到台灣留學，我方均表達歡迎，但中國大陸出境管制嚴格，不分陸客或陸生都要經過政府審批，希望陸生家長能了解，主要設限方仍是中國大陸政府。

邱垂正呼籲，交流應該回歸單純交流，但把交流當作是對台統戰、滲透工具，就會讓學術交流複雜化，師生交流如果都在統戰樣板下進行，相信對國人觀感、國際視聽都不好。