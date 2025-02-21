陸學位生來台至今無回應 邱垂正：證明對台無善意

全國大專校院校長會議今天第二天，陸委會睽違十多年出席大學校長會議，陸委會主委邱垂正表示，「兩岸真的不平靜。」我方教育部積極希望恢復陸生學位生來台，但對岸沒有回應，「這證明對台灣政府沒有善意。」希望學生提升識讀大陸的能力，陸委會願到各校分享。

邱垂正說，疫情前有解放軍軍機飛越台灣海峽中線是極為罕見的事情，但自2022年開始便有軍機擾台，現在軍機擾台已經是常態，對國家安全構成新的威脅。過去，台灣的大學赴陸交流十分頻繁，「但真的要思考兵臨城下、威脅深厚。」且威脅愈來愈進逼。

邱垂正也說，習政權是新的極權主義，揉合了史達林主義的高度集權領導與新納粹主義的狂熱民族主義，個人權力不受限制、決策不容質疑；並依托狂熱的民族主義對台灣步步進逼，並欲將美國勢力永久驅逐出太平洋，近期的軍武霸權、戰狼外交都是如此。

邱垂正說，歷來均強調對等尊嚴交流、歡迎陸生來台就學，自93年起至今，兩岸學校所簽訂的書面約定約2萬件，113年仍有2000多名陸生來台短期研修，約有300多名校長和副校長來台交流。但另一方面，大陸也管制陸生學位生來台，2020年由陸方片面暫停，另一手卻又積極拉攏台生赴陸交流、就學、發展，兩岸青年已經呈現去多來少的失衡狀態。

邱垂正說，教育部近年積極希望與陸方接洽、談妥恢復陸生學位生來台，甚至還將陸生納入健保保障。我方至今有一風向球指標，陸聯招可和對方海峽招生聯合會對接討論，陸生可以順利來台，這才是善意的展現，但對岸沒有回應，「這證明對台灣政府沒有善意。」

邱垂正表示，大專校院應維護講學、學術自由，不應簽署自我矮化如一中同意書。另一方面，希望大專校院師生提升對中國大陸的識讀與思辨能力，陸委會將繼續加強台灣學生的識讀力，也期待透過各校相關系所一同努力，「跟各位拜託，大學找陸委會同仁做識讀中國，我們一定跟你講兩個小時以上。」

陸委會可以提供師資、教材協助，邱垂正說，歡迎來陸委會參訪諮詢，也非常願意到各校宣講和交流。