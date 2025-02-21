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私校兼職教師11年來無加薪 教育部擬修聘任辦法

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
全教產理事長林碩杰於去年11月立法院公聽會指出，私立大專校院兼任教師權益低落，如今教育部擬修聘任辦法，盼能保障私校兼任教師權益。本報資料照片
全教產理事長林碩杰於去年11月立法院公聽會指出，私立大專校院兼任教師權益低落，如今教育部擬修聘任辦法，盼能保障私校兼任教師權益。本報資料照片

依照103年實施至今的《專科以上學校兼任教師聘任辦法》，我國私立大專校院若沒有經費，就可以不調整兼任教師的鐘點費，即便近年公立大學已調高鐘點費，私校仍可依上開條文繼續不調薪。經教團持續呼籲不公，教育部也擬修聘任辦法，要求私校所支鐘點費不得低於公立學校標準。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰指出，《專科以上學校兼任教師聘任辦法》原於民國103年訂定發布，其中第16條規定：「私立專科以上學校兼任教師鐘點費，可由學校視財務狀況定之，其鐘點費支給基準，不得低於本辦法103年8月1日施行時之數額。」也就是說，過去這11年來，私立大專校院若沒有經費，「就可以」一直不調整，即使公立大學已調高，私校可以依據上開條文繼續犧牲私校兼任教師的權益。

去年11月立法院「大學亂象、產學合作與高教治理總檢討」公聽會中，全教產就指出，在112學年度，計105所私立大專校院中有104所未達教育部兼任教師鐘點費支給基準，也就是說99%私立大專校院教師之日間授課鐘點費完全低於國立學校基準，且夜間授課部分，103所私立大專校院之夜間授課鐘點費也有102所未達教育部基準，只有台北醫學大學夜間鐘點費合於基準。

而此次教育部擬修正《專科以上學校兼任教師聘任辦法》第16條為「不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」將有望終結私立大專校院兼職教師11年無加薪的窘境。

林碩杰說，私立大專校院兼任教師的待遇普遍低於專任教師，且無續聘保障，隨時面臨被解雇且無資遣費之窘境，其權益遠不如專任教師，竟一直無法改善，如此長期受到忽視之勞動條件，教育部應正視，並及早通過相關條文，讓私校兼任教師享有同工同酬之基本勞動條件，並進一步保障私校教師的其他勞動條件，以期保障高教品質、維護學生受教權益。

兼任教師 教育部 高教

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