私大兼任教師鐘點費擬比照公校 教團：遲11年喜訊

少子女化使許多私立大學缺乏經費，一直不調整兼任教師鐘點費，教育部近日推動修法，擬規定鐘點費「不得低於」公立學校標準。全教產形容是「遲了11年的喜訊。」

教育部擬修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，日前發函教育團體收集意見。草案第16條，擬將私大兼任教師鐘點費的支給基準，由「不得低於本辦法中華民國103年8月1日施行時之數額」，改為「不得低於公立專科以上學校兼任教師鐘點費支給數額」。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿指出，過去這11年來，私大如果沒有經費，就可以一直不調整兼任教師的鐘點費，教育部的修法是遲了11年的喜訊，也符合全教產去年11月在立法院公聽會的呼籲。

全教產指出，目前絕多數私大都沒有達到公立學校基準，導致兼任教師待遇普遍偏低，又無續聘保障，隨時面臨被解僱且無資遣費的窘境，勞動條件長期受到忽視。

全教產呼籲教育部正視教師處境，及早通過相關條文，讓私大兼任教師享有「同工同酬」的基本勞動條件，保障高等教育品質，進而維護學生的受教權益。