教育部將不採認廣州暨大等學歷 黃國昌批拿學生開刀
教育部長鄭英耀昨天表示，為保護我國青少年免於被統戰，將不採認隸屬於中國統戰部的學校學歷，目前已知有廣州暨南大學等3所學校。民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌對此嘆氣表示，「讓學術的歸學術，讓教育的歸教育」，痛批民進黨政府操弄抗中保台過了頭，竟拿學生開刀。
黃國昌指出，廣州暨南大學的世界大學排名勝過許多學校，「難道世界大學排名是中共統戰部做的嗎？」並痛批如果民進黨真的要貫徹抗中保台，該處理的事情還多著。
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