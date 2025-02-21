「無聲」原型事件 南聰性平案外案 教育部、南大遭糾正

監察委員田秋堇、范巽綠今天表示，南聰（現台南大學附屬啟聰學校）曾發生大規模校園性別事件，然後續改善有限，對學生軍事化管理、性平處理機制及校園空間問題等諸多缺失仍持續存在多年，損及身障學生就學權益，加以教育部、台南大學監督不力，監察院已通過調查報告，糾正教育部、台南大學及其附屬啟聰學校。

南聰自2004年至2012年間，發生164件疑似校園性別事件，發生地點遍及該校學生宿舍、校車、校園及校外等處，眾多受害學生身心嚴重受創，當時經媒體披露引起社會輿論嘩然，後來也成為電影「無聲」的取材事件。

田秋堇表示，經調查結果發現，當年大規模性別事件後，本來成立進入南聰輔導改善的專案輔導小組，教育部在2015年12月間於一次會議中以臨時動議、全無評估之狀況下突然決議退出，令多位專業輔導小組成員感到錯愕，且後續未遵決議將列管待改善事項之執行情形通知小組委員，以致南聰列管事項頓時中止。

田秋堇指出，台南大學接手監督南聰後，雖有短暫輔導，不久卻以「尊重該校特教專業」，任令南聰自主管理，迄今改善情形有限，十多年前輔導過南聰之輔導專家發現，至今諸多缺失仍持續存在多年。

調查報告表示，南聰發生大規模校園性別事件，理應痛定思痛確實檢討，但南聰自2012年改隸附屬南大後，校園性別事件竟未被列入改善重點，南大自2016年即以「尊重該校特教專業」為由，以每學期一次定期行政主管座談、校務會議，該校列席指導南聰，任令南聰自主管理，期間僅由專案計畫人員零星入校協助。且2012年至2023年學年度，該校共計通報180件疑似校園性別事件，調查成案數計59件，相較於其他14所特殊教育學校，案件數仍偏高。

兩位監委表示，加強特殊教育學校之間的互相交流，有助於特殊教育人員學習、資源共享及校務運作更透明化，教育部允宜研議續辦，落實督導特殊教育學校校務與時俱進。