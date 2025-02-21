教育部將封殺3陸校學歷 賴士葆：讓中華民國被貽笑大方

我國教育部針對華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院等，因疑為大陸統戰部直轄，將來不予採認學歷。國民黨立委賴士葆今批，意識形態介入教育非常不妥，重點在於學術發表成果，政府以政治禁止，這會貽笑大方。

教育部高教司定有大陸地區大學及高等教育機構認可名冊，華僑大學、北京華文學院一直以來未獲我方採認學歷，但廣州暨南大學為陸方認定的一流學科建設高校之一，學歷受我方採認，但由於廣州暨大2019年後即由陸方教育部和統戰部共同管轄，我方今令禁止台灣大專校院再與其交流，並欲修正大陸地區學歷採認辦法，廣州暨大學歷日後將不採認。

賴士葆表示，這是用意識型態來介入教育，非常不妥。如果是因為這幾個學校在學術地位非常低，在全世界排名變成野雞學校，這樣子禁有道理，但卻不是，而是說這是中共黨校、直轄統戰部，請問在大陸多少學校是政府設立的，多少學校有黨的色彩，不是只有這三個而已，還有N個，背後不是說統戰部，而是背後有官方色彩，譬如航空航天部底下也是有大學。

賴士葆強調，問題在於學術發表的成果、在國際上的學術排名等有沒有被接受，被接受到什麼程度，這比較重要。政府卻是拿政治色彩來禁止，這會貽笑大方，全世界都會笑中華民國政府怎麼會這樣做。