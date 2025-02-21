陸3學府遭台封殺 黃國昌：民進黨操弄抗中保台拿學生開刀

教育部長鄭英耀昨表示，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，未來也不會採認這些學校學歷，目前已知有華僑大學、廣州暨南大學等3所學校。民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，「讓學術歸學術，讓教育歸教育」，並批民進黨政府操弄抗中保台過頭，為政治目的拿學生開刀。

黃國昌表示，民進黨政府為了政治目的拿學生開刀，要這些學生情何以堪？廣州暨南大學的世界大學排名評比不差，「難道世界大學排名是中共統戰部做的嗎？要操弄政治、搞抗中保台也不要拿學生開刀。」

「民進黨若真的要貫徹抗中保台，該處理的事情還多著。」黃國昌說，他過去講過非常多次的科學城物流落入紅色資本問題，民進黨政府到目前還裝聾作啞，時任民進黨秘書長洪耀福竟召集國營事業董事長到民進黨中央黨部喬股權買賣，讓掌握我國高科技命脈的科學城物流，落到紅色資本手上，正事不做、拿學生開刀，民進黨從上到下一片沉睡，應該讓學術歸學術，讓教育歸教育。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨政治干預，講說學校跟統戰部有關，那清華大學、北大都要砍？要中斷兩岸全面交流不是好辦法，若真要禁止採認這些學校的學歷，應該保障已在就讀中的學生權益，不要讓台灣被世界笑。