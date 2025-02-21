嘉市社大上課如游牧民族 下月開學在這3處...前校長請命

嘉義市社區大學成立25年，無固定上課地點，承租多所校舍場所遷徙流浪，有如「游牧民族」，去年租借大同技術學院退場，上月底租約到期，下月開課，學員憂心課業中斷，社大最後找到興華中學、博愛之家以及前敦煌書局等3處地點上課，首次分散3處地點上課。

社大到處遷徙流浪，去年租借大同技術學院，租約上月到期，議員鄭光宏為社大請命質詢，社大也向教育部、市府陳情，希望續租大同；副市長林瑞彥出席社大春季班成果展說，市府還未取得大同校舍資產，社大使用教學大樓逾50年，有建築結構安全疑慮，市府編預算做耐震評估。

曾任社大理事長及校長8年的前文化局長賴萬鎮說，社大25年5度搬遷如「游牧民族」，辛苦非常，創校借東吳高職教室，2007年搬遷原志航國小教室，是最穩定8年，也是成長最快時期，學員多達2千人。後因志航教室被市府認定危樓要拆除，第3度搬遷中油訓練所，2021年碰上新冠肺炎，中油教室被指定疫情收容中心，第4度搬遷到大同技術學院。

大同停辦，原以為終於有安穩的家，不料市府要整體規畫「社福園區」，拆除部分教室，社大第5度搬遷，苦了員工，短期找不到理想辦學場域，迫不得已借興華中學4間教室、博愛之家2間教室，以及前敦煌書局樓上空間，分散3處，克難使用，最大問題是沒停車空間，開學必定引來學員抱怨。

賴萬鎮說，社大擁有優質師資完整課程，選修學員超過2500人次，是嘉義最受歡迎終身學習場所，幫市府民調取得優異成績。社大雖是民間辦學，但與市民息息相關。如今社大有難，市民終身學習權益受威脅，需要市府協助，也需議會關注，共謀終身學習環境穩定，才是市民之福。