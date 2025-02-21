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專家：專輔人力 多給重點學校資源

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

「學生輔導法」部分條文修正案去年底三讀通過，預估各級學校專業輔導教師可增加819人，但須依班級、師生比配置人力。但「一刀切」的作法恐難因應各校特殊需求，各界建議針對重點學校提供更多資源。

現行專輔教師編制，國小24班以下1人，修法後20班1人；國中15班以下置1人，修法後減為12班1人；桃園市教育局表指出，國中小專輔聘任率達98.61%，新制上路後，國中小可增約100人。

桃園市少輔會督導廖麗萍認為，制度缺乏彈性，例如部分私校易出現學習意願低落、交友困擾等問題，輔導需求迫切，但私校普遍輔導人力不足，進修部更嚴重，應依需求比例評估。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，給專業教師足夠的資源，比如高關懷課程安排一對一等，讓教師可取得警政、社政及醫療資源。另偏遠學校則採「區域聯防」策略。

桃園市教師會副理事長張瓊方說，提升輔導效能須加強各方溝通協調，且政策不要過度著重學校端，須強化家庭教育、社會法規介入。

桃園市副市長蘇俊賓指出，司法少年再犯率居高不下，關鍵在於為青少年找合適出路，企業普遍持保守態度，桃園市政府另闢蹊徑，今年啟動「未來工匠崛起培育」計畫，已有51個店家和職業工會加入行列，提供客製化輔導，特別的是，不少從業人員有相似成長背景，可擔任少年的人生導師。

市府將提供受訓期間基本工資，讓少年們邊學習邊自立，目標是「讓20%的人脫離原本的循環」。王瀚陽建議，可與民間團體合作，開設更多元課程，包括咖啡、烘焙、戲劇等，當少年找到自己的興趣和能力時，就會改變。

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