司法少年 桃市籲設跨部會風險資料庫

觸法或遭家暴、自傷之虞等少年增加，第一線人員觀察，輔導體系各自為政。桃園市副市長蘇俊賓昨在行政院會表示，矯正教育再犯率達6成3，他點出少年輔導3大困境，包括風險辨識資訊未整合、介入輔導能量不足，還有缺乏後續追蹤機制。

「我們有不同的探照燈，但光束之間存在巨大黑暗。」蘇俊賓呼籲成立跨部會風險資料庫，不要漏接，並量身訂作觸法、曝險青少年的輔導與追蹤模式，才有機會打破現有的負面循環。

桃園市府統計，桃園2021到2023少年觸法人數分為682人、858人、810人，去年1到10月也有619人，涵蓋暴力、詐欺犯罪。詐欺案類上升，市府分析因去年開始溯源追查人頭帳戶，少年受引誘提供帳戶，涉詐人數激增。

「少年返校時，我們往往在資訊不全的情況下必須接收。」蘇俊賓直言，輔導體系涉及跨部會，例如衛福部毒品防治、教育部中輟生輔導、春暉專案等資訊，但都是各做各的，「我們有不同的探照燈，但光束之間存在巨大的黑暗。」整合可提高覆蓋率、風險預判能量，讓支援體系及早介入。

蘇俊賓提到，司法少年重返校園會面臨兩種狀況，一是等待司法判決，可能拖上二個月；二是結束感化教育後返校。為保護個案，學校所知有限，無法及時介入輔導。例如今年犯下割頸案的郭姓少年，事發前學校對他在少輔會情況一無所知。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，即使法官召開個案聯繫會議，校長和輔導老師也參與，基於保密原則，難以完整掌握狀況，校內人事異動頻繁，也不利資訊傳遞。另警政單位通報，即使學生觸法，只通知學務處而非輔導室，致青少年未及時獲得輔導資源。

桃園市少輔會督導廖麗萍說，有些學生國中時已觸法，因情節輕微或證據不足不付審理，到了高中階段，因適應不良而離開學校體系。

為增加更多有效個案，桃市府著手建資料庫，涵蓋自殺防治、毒品防制、中輟生、家暴個案等青少年資料，已掌握約5000名，蘇俊賓說，盼學生重返校園時，校方及早準備輔導資源，無縫接軌。而各局處資料來自中央系統，於是在行政院會建議，期跨部會建立資料庫提升輔導效率。