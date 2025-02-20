美栗美展移師國衛院 以「貓裏遊藝」為名展出優勝作品

苗栗縣政府今天在國家衛生研究院圖書館舉辦「貓裏•遊藝」苗栗美展雙年展開幕儀式，將去年苗栗美展多件獲獎創作移師到竹南展出，縣府歡迎苗北地區及各地民眾前往賞析。

苗栗縣文化觀光局指出，「苗栗美展」自1999年創辦以來，一直致力激勵藝術創作者，營造多元的創作氛圍。2012年起美展徵件擴大到全國，2016年改為雙年展。去年徵件作品分為東方媒材、西方媒材、攝影、新媒體藝術與立體造型4大類，經專業評審從404件作品中選出85件得獎作品，再從各類首獎作品中選出一件「貓裏獎」。

縣府指出，這次邀請參展作品有「貓裏獎」得主西方媒材類吳金河的「鏡花水月遊樂園」、東方媒材類首獎張簡可筠「心浪•憶」、攝影與新媒體藝術類首獎李媛的「兩者」，還有獲優選獎以上作品29件，展現創作者對生命歷程的探索，題材多元。

苗栗副縣長邱俐俐表示，選擇國衛院作為展出場地，主要原因在於國衛院不僅是生命科學的重鎮，還常辦各類科學與人文講座，院內圖書館環境優質且充滿學術氛圍，在這裡辦藝術展，有助於提升苗栗在文化藝術領域的能見度，並讓來自國內外的科研人員和專業人士了解苗栗不僅是科學研究寶地，更是富有文化底蘊的地方，值得大家深入探索。

國衛院院長司徒惠康指出，國衛院不僅是一個研究機構，還致力於深耕社區，除推動科學教育普及，也為社區內的中小學提供科學教育，另外還定期舉辦攝影活動，讓社區居民了解國衛院的環境與風情，善盡社會回饋責任。