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透過影像看見信仰 國家攝影中心「諸神與眾生」今開展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
位於展區三樓的「諸神」子題，藝術家模擬諸神形象，反思現代人的處境。圖／文化部提供
位於展區三樓的「諸神」子題，藝術家模擬諸神形象，反思現代人的處境。圖／文化部提供

如何透過影像，看見信仰？文化部所屬國家攝影文化中心今揭幕「諸神與眾生」展覽，透過攝影與影像藝術，探索信仰的多元樣貌。自即日至6月29日，民眾可至國家攝影文化中心台北館欣賞16位藝術家打造的18組作品，也在光影交錯之間，重新思考信仰的價值。

今日展覽開幕由文化部長李遠、國立台灣美術館長陳貺怡、崑山科技大學創意媒體學院長邱國峻、台灣省城隍廟董事長蕭中川、嘉義國際藝術紀錄影展藝術總監黃明川、台灣攝影文化資產協會理事長張美陵、參展藝術家代表李小鏡及馮君藍等各界貴賓出席與會。

李遠說，藝術家之所以珍貴，在於他看的東西跟一般人不一樣，透過藝術的詮釋讓我們更了解世界的複雜性，「諸神與眾生」這個展覽真的蠻適合代表台灣的文化。台灣的歷史造就了台灣非常多的宗教文化，很多文化和宗教就算是來自中國大陸，來到台灣也落地生根，也有所改變，且台灣人對於宗教信仰也非常熱情，感謝民間及攝影中心同仁的努力，共同成就了這個多元的展覽。

國美館長陳貺怡則指出，「諸神與眾生」展覽涵蓋當代攝影及影像裝置藝術，呈現信仰文化在當代社會中的多元詮釋，展區分為「諸神」與「眾生」2大子題。「諸神」展區關注神聖意象的重塑，透過攝影與數位影像，呈現信仰如何在歷史與當代社會間流動，並探討人與神的連結；「眾生」展區關注人們在日常生活中的內在信仰追尋，探索個人與社群之間的精神場域，並透過生死議題的詮釋，反映生命的流動與超越，探討有情眾生在信仰體系中的角色。

策展人邱國峻分享，透過這個展覽讓不同的信仰經驗得以交流，目的不在說服彼此，而是因為分享而互相了解。他提到，影像讓無形的信仰顯現。展覽希望透過攝影的視角，引導觀眾感受信仰的多重樣貌，並深入探索內心世界。進而在觀看中發掘信仰如何影響我們的世界觀與精神體驗，開啟關於信仰與自我的對話。

展區二樓的「眾生」子題，反映著人們對於生命未知的探索，覓尋彼岸的渴望。圖／文化部提供
展區二樓的「眾生」子題，反映著人們對於生命未知的探索，覓尋彼岸的渴望。圖／文化部提供
文化部長李遠（左）參觀「諸神與眾生」展覽，藝術家陳伯義（右）介紹作品〈大廟埕－臺南南鯤鯓代天府〉。圖／文化部提供
文化部長李遠（左）參觀「諸神與眾生」展覽，藝術家陳伯義（右）介紹作品〈大廟埕－臺南南鯤鯓代天府〉。圖／文化部提供
「諸神與眾生」展覽分為「諸神」與「眾生」兩個主題展區，深入呈現神聖與世俗之間的張力與交融。圖／文化部提供
「諸神與眾生」展覽分為「諸神」與「眾生」兩個主題展區，深入呈現神聖與世俗之間的張力與交融。圖／文化部提供

文化部 李遠 藝術家

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