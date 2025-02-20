政府禁與直屬統戰部學校合作 核准學校將出現改變

中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院因隸屬中共統戰部，教育部宣布禁止與這3所學校合作或交流，未來也不採認學歷。台灣的「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」名單將因此出現變化。

中國中央主管大學院校的部級單位，除有教育部、統戰部之外，外交部、公安部、工業和信息化部（工信部）等都有主管的學校，兩岸體制不同。

根據中國教育部官網顯示，共有75所大學屬於教育部直屬高等學校，這些大學包含北京大學、清華大學、中國人民大學、上海交通大學、南開大學等學府。

在中國出現的現象是，由於資源配置、行政機構與政策差異，出現大學的直屬部門非教育部，而是由統戰部、外交部、公安部等不同單位主管的狀況，代表有特殊功能與職能需求，比如隸屬於工信部的北京航空航天大學、隸屬外交部的中國外交學院、隸屬公安部的中國刑事警察學院。

政府禁止合作與交流的華僑大學、廣州暨南大學與北京華文學院，這3校由統戰部管理。據華僑大學官網介紹，簡介開宗明義寫道「華僑大學是中央統戰部直屬高校」，學校是國家華文教育基地，在泉州、廈門分別設有校區。

廣州暨南大學官網顯示，學校是由中央統戰部、教育部、廣東省人民政府共建的國家「雙一流」建設高校，直屬中央統戰部管理。

北京華文學院的官網也介紹，北京華文學院隸屬於中央統戰部，是「中國內地唯一一所專門面向海外華僑華人開展華文教育即中國語言文化教育的專業院校」。

教育部宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流。現今，台灣對大陸地區大學及高等教育機構認可是採取「白名單」制度，列明採認的辦法與學校，並且經過幾次擴增。這次政府頒布的「禁令」，代表「白名單」將出現調整。

2011年兩岸雙向開放台生、陸生赴各自學校就讀，台灣於2011年1月公告認可大陸地區列名「985工程」的41所大學名單後，2013年3月擴大採認111所「211工程」（內含985學校）為主的大學名單。2014年4月再公告擴大採認18所音樂、藝術、體育獨立及科學研究等專業大學校院與高等教育機構，2016年再增26所大陸地區高等教育機構，共155所；另有專科學校191所。

所謂「211工程」，含義是「面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程」，於1995年實行。而「985工程」更進一步，是指中國教育部原為了建設若干所世界一流大學和一批世界著名高水準研究型大學而實施的教育計劃，此名來自於1998年5月，時任中共中央總書記江澤民在北京大學百年校慶上提出的想法。

這次禁止的廣州暨南大學原名列於「大陸地區大學及高等教育機構認可名冊」內，而華僑大學與北京華文學院原都不在名單內。禁令顯示名單將出現變化，形同輔以「黑名單」規管學術交流。

而中國大陸方面則是在2020年4月9日公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀。當時中國教育部的聲明以教育部港澳台辦負責人名義表示，綜合考慮當前疫情防控及兩岸關係形勢後，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作；對已在台灣高校（大學）就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台灣繼續升讀。