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花蓮某校長爆權勢性侵...已婚婦身心受創 縣府展開行政調查

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣爆某校長疑在公務出差期間，利用其身分，邀請被害人餐敘並飲酒，趁被害人不勝酒力發生性關係。被害人先生今偕花蓮縣議員楊華美（左二）等人舉行記者會，質疑縣府主管機關對案件無作為。圖／楊華美服務處提供
花蓮縣爆某校長疑在公務出差期間，利用其身分，邀請被害人餐敘並飲酒，趁被害人不勝酒力發生性關係。被害人先生今偕花蓮縣議員楊華美（左二）等人舉行記者會，質疑縣府主管機關對案件無作為。圖／楊華美服務處提供

花蓮某校長被控公務出差期間職權性侵，當事人家屬今天由民代陪同控訴縣府主管機關態度消極；縣府回應，第一時間就派督學了解，找當事校長詢問，因雙方說詞有落差，已組成調查小組展開行政調查，並非沒有作為。

被害人丈夫今天偕同民進黨立委陳培瑜、花蓮縣議員楊華美及婦女團體，表示其妻去年11月21、22日因公出差到北部，這名校長邀請會後餐敘，他的妻子認為是公務才與會，後續酒醉，不勝酒力被帶到汽車旅館，發生性侵事件。

楊華美表示，當事人去年12月5日寄信到縣長信箱，兩個星期後接獲縣府回覆，表示此案進入司法程序，要等判決出爐，當事人無奈才向她陳情。

楊華美說，行政與司法訴訟是兩件事，花蓮教育界這麼大的風紀案件，主管機關不可以置身事外，縣府應調查事實，對有違失校長進行懲處，甚至依性別平等工作法，在調查過程中可以先對行為人停職，但很遺憾，被害人陳情至今兩個多月，未看到主管機關動作。

據了解，被指控的是一名國小校長，與被害女子並非校內同事，但兩人支援同中心的行政業務有聯繫，因此熟識，去年11月也是到北部參加同一場會議。當事人丈夫表示，事發後，妻子擔心工作受影響，直到2月1日離職後，才進行後續的報案跟程序，也接受身心治療。

花蓮縣教育處回應，接獲被害人寄信到縣長信箱後，立即指派轄區督學展開調查，為避免對被害人造成二度傷害，是採側面了解方式，也有找當事校長來詢問，但雙方陳述有一段不小落差，還有很多疑點需要釐清，因此決定組成調查小組，為確保調查過程公平公正，是從教育部專業培訓人才庫請來的外聘委員，包含律師和性平專家，因為都來自外縣市，確實花了一些時間，目前調查小組已組成，進入行政調查程序，並非沒有作為。

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花蓮縣爆某校長疑在公務出差期間，利用其身分，邀請被害人餐敘並飲酒，趁被害人不勝酒力，發生性關係。被害人先生今偕民進黨立委陳培瑜（左二）、花蓮縣議員楊華美（中）及婦女團體舉行記者會，質疑花蓮縣府主管機關對案件無作為。記者屈彥辰／攝影
花蓮縣爆某校長疑在公務出差期間，利用其身分，邀請被害人餐敘並飲酒，趁被害人不勝酒力，發生性關係。被害人先生今偕民進黨立委陳培瑜（左二）、花蓮縣議員楊華美（中）及婦女團體舉行記者會，質疑花蓮縣府主管機關對案件無作為。記者屈彥辰／攝影

主管 花蓮 被害人

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