努力十幾年台灣沒半個諾貝爾獎 國科會主委：真是丟臉

114全國大專校院校長今天在宜蘭大學登場，國科會主委吳誠文以「科研扎根Ｘ成果落地 共創社會價值」為題發表演說。全國科研經費近年穩定成長，已達1595億，基礎科研預算更是5年成長45%，讓大學無後顧之憂，且台灣經濟實力已非小國，但本土努力了幾十年仍未有諾貝爾獎得主，「真是丟臉」。

吳誠文今天面對大學校長出示相關數據，他表示，近年穩定挹注科研投資，全國科研經費穩定成長，已達1595億；109年起更獨立編列基礎科研預算，5年來預算已經成長45%，從282億增為408億，「讓你們無後顧之憂」。

但吳誠文話鋒一轉表示，希望大學不要讓社會失望，大學享有學術自由不想被行政干擾，「但給國家社會什麼，要捫心自問。」台灣經濟實力已非小國，又十年努力下來還是一個諾貝爾獎都沒有，真是丟臉。日韓都有本土培育的諾貝爾獎得主，台灣一個都沒有一定有問題，出了什麼問題大學要自己檢討。

吳誠文更說，論文只是知識傳遞的工具，即便不寫論文，只是在網路上發表，若真正有貢獻大家都會爭相來看，因此只用論文發表數來看教師升等、論斷學生能否畢業「很是糟糕」；學者更不能閉門造車，要嘗試驗證理論、落地證實，希望大學一同努力。

吳誠文也說，今年國科會也增加編列私校、科技大學計畫額度，鼓勵教授把學生帶向頂尖研究。台灣的年輕人愈來愈少，不能遺漏任何一個孩子，過去科大多認為國科會很遙遠，但希望藉此鼓勵科大教授多提實物型計畫、可落地實踐，也呼籲學校一同鼓勵教師。