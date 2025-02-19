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退休老師也被騙 南投縣府召開校長會議宣導反詐

中央社／ 南投縣19日電

南投縣政府今天召開中小學校長會議，由於不乏公教人員遭騙，特別邀主任檢察官宣導反詐，盼學校與檢警合作；現場也與校長探究校園事件相關法規，提升校長處理校園危機能力。

內政部警政署165打詐儀錶板統計，今年1月南投縣詐欺財損數達新台幣1億1683萬元。南投縣政府今天召開第2學期中小學校長會議，由於校園環境單純，不乏教職員成為詐騙案被害者，因此縣府會中特別邀南投地方檢察署主任檢察官洪英丰宣導注意假投資真詐騙等手法。

面對全縣中小學校長，南投縣副縣長王瑞德語重心長指出，詐騙猖獗，就連退休老師也被騙，由於詐騙手法花招百出，縣府特別邀檢察官宣導如何識詐、反詐，希望各校長帶回校園擴大宣導，讓反詐教育在校園生根，學生再將觀念帶回家，大家一起防詐騙。

會中表揚教育部交通安全教育評鑑績優學校、藝術教育貢獻獎等優秀學校，及表彰優秀校長、「師傅校長」授證儀式，王瑞德說，縣長許淑華重視教育各項發展，今天會議也呈現城鄉兼顧、多元共好、數位跨域、創新無限、科技服務、智慧治理等施政重點。

南投縣 校園 詐騙

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