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林郁婷自曝曾因中性打扮遭言語霸凌 呼籲旁觀者站出來給支持

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷（中）演出，教育部長鄭英耀（右二）出席。記者邱德祥／攝影
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷（中）演出，教育部長鄭英耀（右二）出席。記者邱德祥／攝影

「金牌國手」林郁婷自曝曾因中性打扮遭受言語霸凌，強調若有人願意站出來，能給受害者極大支持。教育部舉辦校園霸凌防制宣導活動，邀請專家提醒學生，旁觀者的沉默可能助長霸凌，但一個小小的舉動就能帶來改變。律師呂丹琪說，若在旁鼓譟、留言按讚，甚至散布相關內容，可能涉及法律責任。教育部長鄭英耀則呼籲，共同營造友善校園，讓受害者與加害者有修復關係的機會，打造更安全的學習環境。

林郁婷自曝求學過程曾遭受言語霸凌，她自國中開始學拳之後，以中性打扮為主，再加上個性大剌剌，很常被笑稱「男人婆」。雖然她在學拳的過程中，習得較大的挫折忍受度，但霸凌是不對的，若身旁有人願意站出來，必定會給予被霸凌者強大的支持與鼓勵。如同她在拍攝教育部反霸凌影片時，回想在比賽當下的心情，若身旁有人能為自己挺身而出，會是非常大的支持力量，自己也會更有勇氣堅持下去。

律師呂丹琪提醒學生，很多霸凌事件都是眾目睽睽之下發生，旁人如果什麼都不做，會有隱形的聲音告訴行為人：「你這樣做，也沒有什麼不對」。當然，每個人都怕自己成為下一個受害者，因此出手制止需要很大的勇氣，但一個小小的舉動，能造成非常大的改變。她鼓勵學生，多給予被行為人關懷和傾聽，或者可以提醒行為人玩笑過頭，同時尋求外部協助，找導師、學務處、輔導老師、家長，透過學校管道協助可以避免很多憾事發生。

至於旁觀者是否有法律責任，呂丹琪指，如果只是單純在一旁，不一定會有法律責任；但若在旁嬉笑、叫囂、鼓譟，甚至在網路上跟著留言，集結同學一起按讚，累積下來很有可能演變成幫助、甚至共同行為人。她更提醒同學不要私下耳語、傳簡訊截圖，發限時動態，網路語言剪短，很容易造成誤解。

鄭英耀表示，營造安全友善的學習環境，是教育部及地方教育局處共同努力的。年少輕狂難免會有衝突，或是言語上的不愉快，但如何讓受害者、加害者雙方有更好的關係修復機會，也是教育部所重視。盼學生在校園中彼此互相支持，讓校園更溫馨、友善、安全，在青春歲月中有更好的學習生涯發展。

教育部 林郁婷 校園 鄭英耀 霸凌

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