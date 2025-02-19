學創人力取代教官 教團批缺乏培訓、人員流動快

從黑衣男子闖入校園圍毆學生、學生校內刀械鬥毆，到高中生情緒失控毆打老師，高中職校園安全事件層出不窮。全國高級中等學校教育產業工會表示，教官退出校園後，取代教官的學務創新人力卻以約聘僱人員身分聘之，造成人員流動快速，且無專業強制的培訓機制，解決問題能力不足等問題，師生校園安全問題不應淪為政治議題下的犧牲者。

全中教今天指出，隨著高中教官逐漸退出校園，教育部自2017年起推動用學創人力遞補教官缺額，接手原由教官所執行的校園安全工作，但學創人力並不像教官一樣有一完整培訓的體系，適用的法規也完全不同，因此不但無法接手教官所遺留下來的工作，除人員流動性大，還為學校帶來新的人事及輔導管理問題。

全中教建議主管機關修訂法規，增置專職專業的學安室主任、生輔組長。目前高中職學務主任、生輔組長的工作負擔過重，尤其在處理校安、性平、霸凌甚至自殺等多元校園案件時，再加上現今家長和民間團體介入學校處理的事例屢見不鮮，除了耗時，經常需要專業的法律及輔導溝通背景知識，增設專職專業的業管學安主任及生輔組長，除分攤主任與組長的工作壓力，亦是將教育工作專業專職化。

此外，全中教指出，現行學創人力受勞動基準法規範，定位為契約制的「勞工」，缺乏像教官一樣的的選訓、編制和職掌規範，易肇生人員素質不齊、學生對其信任度不足、與校方工作認知落差及人員流動率高等情形，衍生校園新的人事問題。學務創新人力應納入學校正式員額編制，制定明確的人員進用、選訓、工作職掌、考核標準等規定，亦應具備統一專業的在職教育訓練與專業發展，以提升學務創新人力的效能。

全中教也認為，教育部應完善法規，使學創人力以在職進修的方式，不斷提升其處理校園安全工作上的本職學能及實務操作能力。現行學創人員由於職前或在職培訓不足，亦無法規明確其進修的課程與義務，常只能當作「校園安全行政工作的人員」，負責校安通報的撰報、會議的紀錄及公文上呈、表格資料填送、篩檢試劑的領取等，但在深入掌握學生狀況、家長溝通、多方協調合作及整體事件全面掌握處理等面向上，卻無法有過多的著力。