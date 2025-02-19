快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

聽新聞
0:00 / 0:00

影／林郁婷擔任反霸凌公益大使 呼籲旁觀者勇敢伸出援手

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，林郁婷呼籲旁觀者勇敢伸出援手，即便給予幫助的方式並不相同，但只要有所作為，就有機會能減少霸凌事件的發生。記者邱德祥／攝影
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，林郁婷呼籲旁觀者勇敢伸出援手，即便給予幫助的方式並不相同，但只要有所作為，就有機會能減少霸凌事件的發生。記者邱德祥／攝影

教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，傳遞旁觀者正義概念，鼓勵學生與家長在面對霸凌時，勇敢伸出援手，林郁婷在活動中也呼籲旁觀者勇敢伸出援手，即便給予幫助的方式並不相同，但只要有所作為，就有機會能減少霸凌事件的發生。

教育部長鄭英耀表示，為打造安心求學的環境，教育部113年4月修正校園霸凌防制準則，明定各級主管機關及學校應以預防及輔導為原則，積極推動校園霸凌防制工作，同時建置專業調和及調查人才庫、辦理事件處理相關人員知能研習等，更投入2.2億元預算，協助各公私立高級中等以下學校學生事務輔導工作運作。

全新霸凌防制宣導影片傳遞「旁觀者正義」概念，鼓勵學生及家長檢舉、協助及作為旁觀者在安全情況下適當介入，及早制止與化解校園霸凌事件。鄭英耀表示，在霸凌事件中，旁觀者的行為可能影響霸凌行為的持續與否，先在不危害自身安全的情況下，伸出援手出面制止或通知師長，將能大幅降低霸凌行為所帶來的傷害。為保障學生見義勇為的行為，校園霸凌防制準則也增訂第22條，學生為了避免自己或他人生命、身體受到不法侵害，可以採取必要措施，而不受處罰。

本次反霸凌宣導影片由林郁婷擔任代言人，透過肢體霸凌、言語霸凌、關係霸凌等不同樣態，描繪霸凌事件發生時，旁觀者的猶豫，以及最後願意挺身而出的心理轉折，林郁婷也在影片中向霸凌事件的旁觀者喊話，即使給予力協助的做法並不相同，只要一點小小的善意，都能成為阻止霸凌事件形成的契機。

教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，林郁婷（中）呼籲旁觀者勇敢伸出援手，即便給予幫助的方式並不相同，但只要有所作為，就有機會能減少霸凌事件的發生。記者邱德祥／攝影
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，林郁婷（中）呼籲旁觀者勇敢伸出援手，即便給予幫助的方式並不相同，但只要有所作為，就有機會能減少霸凌事件的發生。記者邱德祥／攝影
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷（左三）演出，教育部長鄭英耀（中）出席合影。記者邱德祥／攝影
教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷（左三）演出，教育部長鄭英耀（中）出席合影。記者邱德祥／攝影

影片 教育部 林郁婷 校園 鄭英耀 霸凌

延伸閱讀

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

暗指林郁婷跨性別？川普：禁跨性別選手參加女子運動賽

國訓中心歲末聯歡晚會 郭婞淳、林郁婷加碼抽獎

回望2024／年度熱門話題？轉角國際的「時事新聞」閱讀排行榜

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

林郁婷自曝曾因中性打扮遭言語霸凌 呼籲旁觀者站出來給支持

「金牌國手」林郁婷自曝曾因中性打扮遭受言語霸凌，強調若有人願意站出來，能給受害者極大支持。教育部舉辦校園霸凌防制宣導活動...

學創人力取代教官 教團批缺乏培訓、人員流動快

從黑衣男子闖入校園圍毆學生、學生校內刀械鬥毆，到高中生情緒失控毆打老師，高中職校園安全事件層出不窮。全國高級中等學校教育...

影／林郁婷擔任反霸凌公益大使 呼籲旁觀者勇敢伸出援手

教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，傳遞旁觀...

高中校長遴選擬放寬 全教總提質疑

現行國立高中校長遴選需通過第一階段筆試，才能進入第二階段面談。然而，全教總指出，國教署擬放寬由大學自辦遴選選出的附屬高中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。