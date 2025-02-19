影／林郁婷擔任反霸凌公益大使 呼籲旁觀者勇敢伸出援手

教育部今天舉辦「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動，並發布全新霸凌防制宣傳影片。影片由反霸凌公益大使林郁婷演出，傳遞旁觀者正義概念，鼓勵學生與家長在面對霸凌時，勇敢伸出援手，林郁婷在活動中也呼籲旁觀者勇敢伸出援手，即便給予幫助的方式並不相同，但只要有所作為，就有機會能減少霸凌事件的發生。

教育部長鄭英耀表示，為打造安心求學的環境，教育部113年4月修正校園霸凌防制準則，明定各級主管機關及學校應以預防及輔導為原則，積極推動校園霸凌防制工作，同時建置專業調和及調查人才庫、辦理事件處理相關人員知能研習等，更投入2.2億元預算，協助各公私立高級中等以下學校學生事務輔導工作運作。

全新霸凌防制宣導影片傳遞「旁觀者正義」概念，鼓勵學生及家長檢舉、協助及作為旁觀者在安全情況下適當介入，及早制止與化解校園霸凌事件。鄭英耀表示，在霸凌事件中，旁觀者的行為可能影響霸凌行為的持續與否，先在不危害自身安全的情況下，伸出援手出面制止或通知師長，將能大幅降低霸凌行為所帶來的傷害。為保障學生見義勇為的行為，校園霸凌防制準則也增訂第22條，學生為了避免自己或他人生命、身體受到不法侵害，可以採取必要措施，而不受處罰。