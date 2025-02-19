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接待馬英九陸生團惹議 台大社科院學生會長遭高票罷免通過

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，但陸生團學生於受訪時稱「中國台北」，一度引發議論。本報資料照片
馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，但陸生團學生於受訪時稱「中國台北」，一度引發議論。本報資料照片

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，社科院學生發動罷免郭姓學生會長，昨晚罷免投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。罷免提案領銜人、台大政治系學生李瑞霖說明，本案同意票數大於不同意票且總票數超過該屆會長選舉總票數50%，罷免通過，最終選舉結果有待社科院學生會選舉委員會公告。

馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，復旦大學女學生宋思瑤於受訪時稱「中國台北」，引發議論。此外，奧運桌球金牌選手馬龍造訪中山女中時則遭中國大陸媒體戲稱是「同唐僧掉進盤絲洞」，也引發家長強烈不滿，後續赴台大交流時亦遭學生抗議。

時任台大社科院學生會長郭又睿則發表聲明稱，能夠與中國大陸頂尖大學的學生交流，對社科院、對台大是多多益善，將以同等態度面對來自世界各地的青年朋友。文章引發社科院學生不滿，並表示將發動罷免郭又睿。

昨晚罷免結果出爐，罷免案通過。李瑞霖表示，馬英九基金會中國訪團爭議雖已歷經3個多月，在校園仍有一定程度的關注與討論，反映社科院學生對於學生自治具有高度期待，也彰顯了校園民主程序在學生自治體制中扮演重要的課責角色。

李瑞霖說，本次罷免案也凸顯學生自治運作的部分瑕疵，包含社科院選舉委員會未完全依照組織章程所規範程序成立、社科院學生會組織章程長久以來無上網公開等，都需要在後續學生自治制度檢討與修訂中，被正式而嚴肅地面對與解決。

李瑞霖也期許，本次的罷免案能成為日後校園民主的運作討論的具體參考案例。希望透過本次的經驗，讓台大乃至整體高教環境，都能重新審視學生組織的運作模式，進一步思考如何優化罷免程序、完善議事規範，讓每位學生都能在充分理解與有效參與中，形塑更成熟且透明的校園民主文化。

台大社科院學生會長罷免投票結果昨晚出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。圖／取自Threads
台大社科院學生會長罷免投票結果昨晚出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。圖／取自Threads
台大社科院學生會長罷免投票結果昨晚出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。圖／取自「社科院選委會」YouTube頻道
台大社科院學生會長罷免投票結果昨晚出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。圖／取自「社科院選委會」YouTube頻道

台大 罷免 馬英九基金會

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