高中校長遴選擬放寬 全教總提質疑

現行國立高中校長遴選需通過第一階段筆試，才能進入第二階段面談。然而，全教總指出，國教署擬放寬由大學自辦遴選選出的附屬高中校長，轉任也可直接面談，等同讓跳過筆試的校長可共同競爭轉任。

教育部次長張廖萬堅強調，將持續秉持公平、公正立場，透過校長遴選委員會選擇最適任的領導人才。

全教總理事長侯俊良表示，現行公立高中校長遴選方式有三軌，是三種不同制度、不同主管機關，不應讓不同制度的人流通。國教署擬放寬大學附中校長轉任國立高中時，免除筆試，直接與其他候選者一同遴選，懷疑「是否為誰量身定做？」

不過中小學校長協會常務理事陳勝利認為，一名高中校長好不容易選上、培訓養成並受肯定，不能因未經筆試就遭受質疑。

教育部表示，附中與國立高中同屬教育部主管學校，放寬遴選機制為促進人才交流，非為特定對象。