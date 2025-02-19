聽新聞
0:00 / 0:00

高中校長遴選擬放寬 全教總提質疑

聯合報／ 記者李芯／台北報導

現行國立高中校長遴選需通過第一階段筆試，才能進入第二階段面談。然而，全教總指出，國教署擬放寬由大學自辦遴選選出的附屬高中校長，轉任也可直接面談，等同讓跳過筆試的校長可共同競爭轉任。

教育部次長張廖萬堅強調，將持續秉持公平、公正立場，透過校長遴選委員會選擇最適任的領導人才。

全教總理事長侯俊良表示，現行公立高中校長遴選方式有三軌，是三種不同制度、不同主管機關，不應讓不同制度的人流通。國教署擬放寬大學附中校長轉任國立高中時，免除筆試，直接與其他候選者一同遴選，懷疑「是否為誰量身定做？」

不過中小學校長協會常務理事陳勝利認為，一名高中校長好不容易選上、培訓養成並受肯定，不能因未經筆試就遭受質疑。

教育部表示，附中與國立高中同屬教育部主管學校，放寬遴選機制為促進人才交流，非為特定對象。

主管 教育部 校長遴選

延伸閱讀

教團指校長遴選新規量身訂做 教部：促進人才交流

附中校長未筆試也可轉任他校？傳國教署修法放寬 全教總批

中小學強化手機統一保管 不同就學階段擬分程度管理

校園事件增、管教權式微 教團提校園「民粹至上」隱憂

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

高中校長遴選擬放寬 全教總提質疑

現行國立高中校長遴選需通過第一階段筆試，才能進入第二階段面談。然而，全教總指出，國教署擬放寬由大學自辦遴選選出的附屬高中...

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

彰化縣私立大慶高級商工職業學校2023年被列入專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止，教育部今天下午召開私校退場審議會，...

全國最大產學實戰競賽開跑 上屆冠軍以「安寧療護」為題勝出

第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」今於新北市青職基地揭幕，新北市政府首次以出題單位身分參與ATCC，邀請青年挑...

便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」！她揭正確讀音 一票網友震驚：長知識

台中新光三越日前發生氣爆，一名網友分享，各家主播在播報器報新聞時，都講到「便宜行事」這個成語，但讀音卻都念「ㄆㄧㄢˊ」，讓她驚呼這字根本不是這樣唸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。