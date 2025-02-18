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彰化大慶商工退場 退審會委員：有捐資但未達標準

中央社／ 台北18日電

教育部退審會今天決議彰化縣私立大慶商工114學年度全面停招，將走向退場。與會委員表示，董事會有提出捐資，但數字仍未達到解除專輔的條件，財務難題還是無法徹底解決。

教育部今天下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會（退審會），經出席委員1/2以上同意，決議彰化縣私立大慶商工專輔期滿未獲解除，114學年度全面停招。台南市鳳和高中則是停辦期限屆滿未能復辦，學校法人遭解散並清算剩餘財產。

與會的全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受中央社電訪表示，今天退審會的兩案中，鳳和高中幾乎沒怎樣討論，學校也沒有派人說明，可能是也放棄掙扎了。

大慶商工案討論得比較久，侯俊良說，校方到會議中說明並提出捐資方案，但與會委員們討論後，認為仍未達到解除專輔的條件，捐資只能應付短期的需求，長期來看，還是無法完全解決財務的問題。

大慶商工於民國112年被列專案輔導學校時，董事會曾對外說明，將轉型為長照或社福機構。不過，侯俊良表示，大慶商工只是提出轉型的想法，沒有具體規劃。

依照「私立高級中等以上學校退場條例」等法規規定，專輔學校如果想轉型成長照機構，或是改成教育、文化法人，都必須在專輔期限內提出，一旦期滿未改善，就只能走向退場，將剩餘財產歸公。

全國私校工會理事長吳忠春表示，上述作法對私校確實很狠，甚至可說是不給機會。但從另一面來看，設定一定期限，有助於逼迫學校及早思考，例如中華大學就是提早與清華大學談整併條件，反而更能保障教職員的權益。

吳忠春指出，大慶商工曾想轉型長照，但深入研究後發現要符合衛生福利部、內政部的法規，無障礙空間、消防設施等都要投入大量經費改善。在沒有大財團要挹注的情況下，即便個別董事有意願，也難免會猶豫不決，擔心未來難以收益。

吳忠春表示，在少子女化的大趨勢下，人事成本也只會不斷墊高，如果現在財務就已吃緊，未來只會更慘，希望私校能及早因應。

財務 長照

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