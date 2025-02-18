彰化大慶商工114學年度停招 校方：爭取補救機會
教育部私立高級中等以上學校退場審議會今天決議，大慶高級商工職業學校114學年度停止全部招生；大慶商工表示，感到遺憾，資金缺口已到位，將待董事會討論，爭取補救機會。
少子女化影響，大慶商工民國112年1月被列專案輔導學校，經2年改善期限，仍未獲免除專輔，依私立高級中等以上學校退場條例，114學年度全面停招，並於114學年度結束時停辦。
大慶商工校長蕭益進告訴中央社記者，2年前估算資金缺口約新台幣6700萬元，經董事會努力籌措，今年1月缺口剩約1800萬元，校方2月4日提出申請解除專輔。
蕭益進說，目前剩3年級學生129人，有汽車科、資訊科、餐飲料理科與多媒體動畫科等，將不放棄任何補救機會，希望能有轉圜。
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