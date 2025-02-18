快訊

董座借款6千萬不追討成獲利 彰化大慶商工無奈：稅繳不出成負債

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

彰化大慶商工114學年度停招 校方：爭取補救機會

中央社／ 彰化18日電

教育部私立高級中等以上學校退場審議會今天決議，大慶高級商工職業學校114學年度停止全部招生；大慶商工表示，感到遺憾，資金缺口已到位，將待董事會討論，爭取補救機會。

少子女化影響，大慶商工民國112年1月被列專案輔導學校，經2年改善期限，仍未獲免除專輔，依私立高級中等以上學校退場條例，114學年度全面停招，並於114學年度結束時停辦。

大慶商工校長蕭益進告訴中央社記者，2年前估算資金缺口約新台幣6700萬元，經董事會努力籌措，今年1月缺口剩約1800萬元，校方2月4日提出申請解除專輔。

蕭益進說，目前剩3年級學生129人，有汽車科、資訊科、餐飲料理科與多媒體動畫科等，將不放棄任何補救機會，希望能有轉圜。

年改 料理

延伸閱讀

彰化企業董事長母親財損破億元 警逮詐團成員驚見有摩鐵業者

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

獲知詐騙案被拘留大陸的孫子平安 彰化74歲賣粥嬤笑了

租約到期全館8折…九如大賣場彰化大埔路湧搶便宜人潮

相關新聞

全國最大產學實戰競賽開跑 上屆冠軍以「安寧療護」為題勝出

第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」今於新北市青職基地揭幕，新北市政府首次以出題單位身分參與ATCC，邀請青年挑...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

彰化縣私立大慶高級商工職業學校2023年被列入專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止，教育部今天下午召開私校退場審議會，...

便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」！她揭正確讀音 一票網友震驚：長知識

台中新光三越日前發生氣爆，一名網友分享，各家主播在播報器報新聞時，都講到「便宜行事」這個成語，但讀音卻都念「ㄆㄧㄢˊ」，讓她驚呼這字根本不是這樣唸...

兒盟調查：逾半國中生 對未來有壓力

兒福聯盟昨發布台灣青少年心理健康調查結果，五成以上的國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題的比率，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。