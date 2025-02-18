教團指校長遴選新規量身訂做 教部：促進人才交流

全教總今天質疑，教育部擬放寬校長遴選制度，讓在非委託範圍的大學附中校長免除筆試，疑似是為某人量身訂做。教育部解釋，放寬是為促進人才交流，非僅適用特定對象。

全國教師工會總聯合會召開記者會，理事長侯俊良指出，現職校長如果要在不同主管機關轄下學校間選擇，必須參與新任校長遴選，並遵循各主管機關的遴選機制。例如目前服務在台北市學校的校長，如果要到國立學校，就要與其他人一起考筆試，再進入後續的面試。

侯俊良指出，教育部近期以「借重辦學經驗」、「促進人才交流」為理由，擬放寬非在委託範圍的大學附屬學校校長，也可免除筆試，直接選一所學校與其他進入面談人員一同遴選，打破了既有的遴選機制。

全教總高級中等學校委員會副主委許莉甄表示，目前大學附中有17所，根據教育部擬定的新規，現在只有1名現任校長符合資格，讓人懷疑是其為特定人士量身訂做，讓他不用參加第1階段的筆試，也不用與其他校長人選一起比積分，直接「彎道超車」，對其他參與者不公平。

教育部向中央社解釋，校長遴選都要召開遴選會，遴選作業方式、遴選基準及辦學績效認定等事項，都是遴選會的權責。

教育部表示，研議放寬高級中等學校校長遴選機制，是為促進教育部所屬高中校長間的人才交流，「並非僅適用特定對象」。

教育部次長張廖萬堅表示，任何制度的調整應回歸教育發展的長遠視角，若能促進進步，就應公平適用於所有學校。教育部將持續秉持公平、公正立場，透過遴選委員會機制，為學校選擇最適任的領導人才。