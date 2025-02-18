全國最大商賽ATCC攜手五家議題夥伴正式啟動

ATCC全國大專院校商業個案大賽今日在新北市青年局青職基地正式揭開序幕。本活動今年 (114)正式邁入第22屆，迄今已與國內外逾一百二十五家知名企業、公部門、NPO 組織與新創進行議題合作，累積共有來自全國140多所大專院校，逾4萬6千名青年學子報名，是目前全國最大商業實戰競賽。每年都有學生團隊創新提案被採納實現並培養無數潛力人才。

ATCC 主辦單位開場介紹。 ATCC/提供

第22屆ATCC很榮幸邀請華碩、遠傳電信、新北市政府、台灣高鐵、林堉璘宏泰教育基金會(偕同弘道老人福利基金會)等五家議題夥伴以及商業周刊、邁肯行銷傳播集團、黑松和聯華食品等戰略與協辦夥伴共同合作。五家分別就「如果你是華碩 AI PC 品牌總監，如何規劃具創新與市場競爭力的整合方案，讓華碩 AI PC 成為年輕世代首選」；「增進遠傳守護網之打詐功能與溝通」；「打造新北市成為多元共融友善城市」；「更便捷、更加值且更吸睛的國旅首選：「搭高鐵˙遊台灣」由你啟動！」「超高齡社會來臨！你就是實踐青銀共好的未來設計師」等方向規畫議題，邀請全國跨領域青年學子組隊提出創新解方、發想商業模式並兼顧社會公益。

22nd ATCC 五家議題夥伴和戰略夥伴主管代表合影。(左一)台灣邁肯張志浩 董事長；(左二)台灣高鐵鮑麗萍協理；(左三)新北青年局邱兆梅局長；(中)新北市政府 劉和然 副市長；(右三)華碩聯合科技廖逸翔總經理；(右二)遠傳電信陳佳玲資深協理；(右一)林堉璘宏泰教育基金會潘守珮公關長。 ATCC/提供

22nd ATCC 五家議題夥伴和戰略夥伴主管代表合影。(左一)台灣邁肯張志浩董事長；(左二)台灣高鐵鮑麗萍協理；(左三)新北青年局邱兆梅局長；(中)新北市政府劉和然副市長；(右三)華碩聯合科技廖逸翔總經理；(右二)遠傳電信陳佳玲資深協理；(右一)林堉璘宏泰教育基金會潘守珮公關長。 ATCC/提供

記者會首先由新北市政府劉和然副市長代表致詞：以「Leave No One Behind」議題破題，強調新北市府在意這座城市裡的每個人；同時也支持創新、創業並鼓勵年輕人投入社會議題、發揮影響力；緊接著青年局 邱兆梅局長以學姊身份分享：ATCC 不只是競賽，而是讓學生運用專業知識解決實際問題，且不只有商科學生參與，其他如理工等跨領域同學也很投入；再來華碩聯合科技 廖逸翔總經理提到：AI 不會淘汰人，而是會淘汰掉不會使用 AI 的人。鼓勵年輕人學會運用 AI，提高競爭力；隨後遠傳電信 陳佳玲資深協理提及：上屆參賽學生進遠傳實習並將競賽成果轉化為公司實際專案是產學雙贏；再接著是台灣高鐵 鮑麗萍協理分享：首度透過競賽與同學探討國旅發展，希望產學攜手激發創新思維，讓全民響應搭高鐵遊台灣旅遊模式；之後是連續三年受邀合作的林堉璘宏泰教育基金會 潘守珮公關長體貼呼籲：本次青銀共好議題不僅限於關注老人福利，更期盼能看到涵蓋「青銀共創」嶄新想法，鼓勵跨世代協作；最後是戰略夥伴台灣邁肯 張志浩董事長提點：建議同學提案要有邏輯並用創意手段解決問題。

21st ATCC 全國冠軍「金濟之國」團隊陳采瀅(左)與沈旻璇(右)學姊心得分享。 ATCC/提供

除各家合作夥伴貴賓代表致詞外，也特別邀請第21屆全國冠軍「金濟之國」團隊沈旻璇和陳采瀅同學以學姊身份分享參賽心得：兩人提到ATCC不只是競賽，更是充實豐富的學習旅程。比賽過程考驗溝通與團隊合作，如同小型社會。在比賽過程中，原有想法可能被全盤推翻，必須勇於提問、接受挑戰，不斷修正與調整，以更開放的心態面對不確定性。透過競賽可拓展人脈、接觸不同想法與技能，也讓所學不只是課堂理論，而能創造正向影響力，使社會更美好。

「22nd ATCC」已開始受理競賽報名，五家議題夥伴到齊的最終場說明會將於2/25 (二)晚上18:00 - 22:00假臺灣大學博雅教學館101教室舉辦，五家主管將為有志參賽的全國跨領域青年學子提供詳盡競賽指南。活動將於3月5日 (三)中午12：00報名截止，隨後將在3/15 (六)、3/16 (日)、3/22 (六)假台灣大學博雅教學館/普通教學館、公務人力發展中心卓越堂和臺灣大學新體育館，舉行盛大的實戰工作坊、開幕典禮與高峰論壇、議題 workshop及千人Camp提案競賽，提供參賽同學絕佳的學習體驗與產學合作寶貴機會，歡迎來自全國跨領域青年好手踴躍組隊報名參賽，與知名企業、公部門和 NPO 進行深度溝通交流與協作。詳情可洽下方查詢。

22nd ATCC 2/25最終場說明會報名：https://bit.ly/40YTC1A；競賽報名：bonder.com.tw

活動官網：atcc.co；FB/IG官方社群：fb：myatcc / ig：atcc_uni

ATCC全國五強冠軍之路精華回顧影片：www.youtube.com/watch?v=rDIrIQMHhic