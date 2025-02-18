彰化大慶商工114學年停招 台南鳳和高中法人解散

教育部退場審議會今天開會，決議彰化縣私立大慶商工專輔期滿未獲解除，114學年度全面停招。台南市鳳和高中則是停辦期限屆滿未能復辦，學校法人遭解散並清算剩餘財產。

教育部今天下午召開第2屆私立高級中等以上學校退場審議會，經出席委員1/2以上同意，做出2項決議，有2所學校確定走向退場。

大慶商工受到少子女化影響，於民國112年1月被列專案輔導學校，董事會一度規劃轉型為長照或社福機構。但經過2年的改善期限，仍未獲免除專輔，依退場條例第13條於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

鳳和高中則屬退場條例施行前已停辦學校，停辦期限屆滿未能復辦或改辦，退審會決議令學校法人解散，進入清算程序，剩餘財產將由政府討論歸屬。