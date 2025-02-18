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彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
彰化縣私立大慶高級商工職業學校2023年被列入專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止。圖／本報資料照片
彰化縣私立大慶高級商工職業學校2023年被列入專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止。圖／本報資料照片

彰化縣私立大慶高級商工職業學校2023年被列入專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止，教育部今天下午召開私校退場審議會，審查解專輔案，認定該校未免除專輔，將於114學年停招停辦。另外，早在2020年就停招的財團法人台南市私立鳳和高級中學，退場審議會今同意該校依法解散。

教育部今日召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第6次會議，會議出席委員人數已達全體委員人數三分之二，針對大慶商工解專輔及鳳和高中解散兩案進行審議。

教育部表示，大慶商工前依私立高級中等以上學校退場條例第6條第1項列為專案輔導學校，改善期限已屆期。本次退場審議會經出席委員二分之一以上同意，認定該校改善期間屆滿未獲免除，經出席委員二分之一以上同意，依退場條例第13條第1項規定令學校於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

教育部指出，鳳和高中符合退場條例第21條第4項「退場條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情形，經出席委員二分之一以上決議，同意教育部依退場條例第21條第1項規定令該學校法人解散。學校法人解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

教育部

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