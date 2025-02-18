全國最大產學實戰競賽開跑 上屆冠軍以「安寧療護」為題勝出

第22屆「ATCC全國大專院校商業個案大賽」今於新北市青職基地揭幕，新北市政府首次以出題單位身分參與ATCC，邀請青年挑戰真實社會與商業議題，鼓勵培養創新思維與問題解決能力。

今邀請到上屆全國冠軍「金濟之國」團隊分享參賽心得，該隊去年挑戰安寧照顧基金會的「普及安寧療護形象大使」議題，透過安寧病人的真實故事呈現，來吸引年輕族群，突顯基金會的使命和影響。

團隊表示，這個競賽讓他們有機會將課堂的學術理論，結合實務工作，是把商業思維應用在社會議題的探討與處理，是非常難得的經驗。

新北市副市長劉和然表示，，新北市作為台灣人口最多的直轄市，擁有來自各個族群、文化、產業背景的市民，這樣的多元性為城市帶來豐沛活力，但也伴隨龐大挑戰。例如隨著高齡化社會來臨，如何讓長者獲得照顧且能積極參與社會？又或在城鄉發展不均的情形下，如何確保偏鄉與都會區的青年都能公平獲得教育、就業、創業的資源等等，這些都是當前城市治理需要面對的重要課題。

劉和然表示，這次的競賽不設限特定領域，不只希望學生解決既有的問題，更希望大家能夠從青年視角出發，發掘新北市未來可能面臨的挑戰，並提出創新的解決方案。