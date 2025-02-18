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便宜行事不唸「ㄆㄧㄢˊ」！她揭正確讀音 一票網友震驚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，各家主播在播報器報新聞時，都講到「便宜行事」這個成語，但讀音卻都念「ㄆㄧㄢˊ」，讓她驚呼這字根本不是這樣唸。示意圖／Ingimage
一名網友分享，各家主播在播報器報新聞時，都講到「便宜行事」這個成語，但讀音卻都念「ㄆㄧㄢˊ」，讓她驚呼這字根本不是這樣唸。示意圖／Ingimage

台中新光三越日前發生氣爆，一名網友分享，各家主播在播報器報新聞時，都講到「便宜行事」這個成語，但讀音卻都念「ㄆㄧㄢˊ」，讓她驚呼這字根本不是這樣唸。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期看很多家新聞主播，播報台中新光三越氣爆事件時，都會說到「便宜行事」，但幾乎各家主播都唸「ㄆㄧㄢˊ」宜行事，讓她忍不住糾正，這個字唸「ㄅㄧㄢˋ」，是「ㄅㄧㄢˋ」宜行事。

貼文一出後，多數網友都表示「長知識了！今天開始要唸對」、「我的天！小學如果考這題我一定寫錯，學到了」、「？！我一直以來都是唸ㄆㄧㄢˊ宜行事欸」、「謝謝妳的小教室 我學會了～」、「這還真的從小到大沒學過，長知識」、「什麼！我一直以為是ㄆㄧㄢˊ宜行事」、「我現在才知道，我一直以為便宜行事的意思，是說人隨便做事，『ㄆㄧㄢˊ』宜代表隨便』」。

根據教育部成語典指出，便宜行事注音標示為「ㄅㄧㄢˋ」宜行事，意即經上級許可，不用請示而自己斟酌情形處理事務。

主播 教育部 新光三越氣爆

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