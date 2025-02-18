聽新聞
0:00 / 0:00

兒盟調查：逾半國中生 對未來有壓力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
兒盟調查指出，國中每班2至3人面臨情緒危機，波及身體健康。圖／兒福聯盟提供
兒盟調查指出，國中每班2至3人面臨情緒危機，波及身體健康。圖／兒福聯盟提供

兒福聯盟昨發布台灣青少年心理健康調查結果，五成以上的國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題的比率，是未感受到相同壓力學生的二倍，出現焦慮、失眠等身心症狀的比率更高出三點五倍。

兒盟表示，沉重的課業負擔與未來迷惘，成為青少年心理健康危機的主要導火線。另一個可能造成情緒困擾的原因可能來自於社群，青少年每天使用社群的時間長達五小時，超過三分之一的學生自覺沉迷於社群媒體，而這些學生出現情緒困擾的比率，較未沉迷於社群媒體的學生高出二倍以上。

兒盟調查指出，有百分之十六的學生每周超過一次感到情緒低落，最常見的情緒困擾包括易怒、緊張、過度憂慮、害怕、無法控制焦慮，以及難以放鬆等。這些情緒問題進一步引發生理症狀，有近一成學生面臨每周超過一次入睡困難與頭痛等問題。

進一步追查情緒問題根源，發現因未來而感到壓力的國中生更容易出現情緒困擾，而這些學生出現情緒問題的比率是其他人的二倍，出現多重身心症狀的情形更高達三點五倍。

兒盟指出，家人支持較高的孩子，有情緒困擾、多重身心症狀的比率均僅為支持較低者的一半左右。而同儕支持較高的青少年，情緒困擾和多重身心症狀的比率也相對較低，證明良好的親子互動和同儕支持不僅能有效預防心理健康問題，還能幫助青少年在成長過程中建立自我認同，培養健康的心理與社交能力。

兒盟鼓勵家長要陪伴孩子運動，他們也釋出孩子可以使用的各項免費資源，期盼共同為青少年營造支持的友善環境。

情緒低落 社群媒體

延伸閱讀

韓國女星金賽綸事件受關注 學會憂模仿效應

兒盟調查：逾5成國中生對未來有壓力 易有情緒問題

兒盟：過半國中生感壓力 易有情緒問題及身心症狀

台東某國中生疑虐貓還拍片PO網 鄉民罵爆校方道歉了

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

兒盟調查：逾半國中生 對未來有壓力

兒福聯盟昨發布台灣青少年心理健康調查結果，五成以上的國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題的比率，是...

青年署補助大專職涯輔導 四成計畫與AI相關

教育部青年發展署辦理「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助學校結合業界資源，辦理多元職涯輔導方案，114年共補助61校、8...

謝麗美2025瞬間流2.0公益創作展 遠百竹北炫爛登場

70歲才報考師大美術系在職水墨創作碩研所的謝美麗，不斷挑戰自我，嚐試新繪畫技法，即日起至3月16日遠東百貨竹北店8樓，舉...

台大百歲紀念館新面貌 平田晃久建築展曝光

為慶祝台大百歲而舉辦的「台大藝文大樓」公開競圖，曾在建築界引爆話題，最終由日本建築師平田晃久建奪得首獎。不過此一作品在競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。