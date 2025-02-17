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教部擬修法明定校外實習投保團險 外籍生也適用

中央社／ 台北17日電

為保障實習學生權益，教育部研擬修法，明確納入學校應為實習生投保校外實習團體保險並負擔保費，外籍生實習同樣適用，學校若未依規定投保，將作為扣減招生名額及補助經費的依據。

教育部近日預告「專科以上學校產學合作實施辦法」部分條文修正草案，為強化實習學生的保障，因此修正相關條文，各界有任何意見或修正建議，可於4月15日前陳述意見或洽詢。

現行辦法規定，針對校外實習，學校應與合作機構為實習學生投保，並納入產學合作書面契約，但未明定具體執行細節。

為維護校外實習學生權益，修正草案第6條之1明定，學校應為所有實習學生投保校外實習團體保險，並應負擔保險費用；合作機構應為從事學習訓練以外勞務或工作事實的學生，依法辦理勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險、全民健康保險、提繳勞工退休金等。

教育部今天透過文字說明，這次修法是具體說明為實習學生投保的保險項目及內容，例如教育部委託台灣銀行辦理的大專校院校外實習學生團體保險，實習生若遇職災事故，可獲得傷害及傷害醫療保險保障，應由學校為學生投保及負擔保費。

教育部表示，若學生於學習訓練以外提供勞務或工作事實者，應由雇主為學生辦理勞工保險、勞工職業災害保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並繳納相關保費；外籍學生（如新南向專班）實習同樣適用「專科以上學校產學合作實施辦法」。

為督促學校落實相關規定，教育部提到，每年定期辦理實習課程績效評量，督導學校落實實習課程相關機制及成效評估，包括實習輔導及訪視運作規劃、實習機構擇定及媒合機制、校外實習合約簽訂、校外實習保險等。

教育部提到，學校實習課程若未依規定投保或有其他違反規定等情況，將以評量結果作為扣減學校招生名額及補助經費的參據，並依學校改善情形持續追蹤及訪視，以保障學生權益。

保險 實習 教育部

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