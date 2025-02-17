館長「被請辭」 科博館屬熱門職位 職等比照大學校長有人事權

國立自然科學博物館前館長焦傳金傳出遭突襲「被請辭」。教育部轄下場館首長經常借調教授等級、具大學行政經驗學者擔任，雖場館資源主要來自教育部挹注，但職等比照大學校長、又有場館人事權，因此場館首長對於許多學者來說，是相當有吸引力的職位，教育部長、次長則對場館首長人事有絕對決定權。

教育部轄下場館科工館、科博館、海科館等館長職等比照大學校長13職等，除了公務員內升擔任之外，也常借調教授等級、據大學行政經驗的學者擔任。焦傳金即是知名天文學家孫維新退休之後，2021年自清華大學借調自科博館。

據了解，場館首長雖然無約定任期，但除非任期內有行政出錯狀況等等，否則一般任期比照大學校長為4年或者更長，焦傳金自2021年8月上任，若以4年任期來說，至少到今年8月才到，距離時間還有半年。

因焦為人正直、正派，對於他的突然被請辭，教育部內外都感到訝異，若是教授借調歸建，一般會銜接大學開課期，而非突然離職，但相關人士也指出，這種人事更迭真的很難說。

教育部相關人士表示，借調至場館通常許多學者都會有意願，因職等比照大學校長，又是場館首長，有相關人事任用權，因此，通常有意願擔任的人士很多。但經營場館也不容易，除了要有靈巧的手法，也必須懂開源節流。焦傳金是有理想性的人，還曾提出科博館新館的想法，以中港路預定地來說，光是經費就要近百億元，由此也可看出他對於場館經營是有目標規畫與理想性。

教育部相關人士表示，部長、次長有轄下場館首長人事任用的絕對決定權，一般來說，可能某館長身體不舒服或者屆齡退休，都會影響人事任用。雖然人事也可能是更上級交代，但機率不大。行政院主要尊重教育部的人事安排。