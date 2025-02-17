快訊

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

獨／立院開議前打氣？ 賴清德揪綠委官邸烤肉兼討論後續攻防

兒盟：過半國中生感壓力 易有情緒問題及身心症狀

中央社／ 台北17日電

兒盟今天公布台灣青少年心理健康調查，過半數（54.3%）國中生承受著對未來的壓力，而這些感到壓力的學生出現情緒問題是未感受到相同壓力學生的2倍、出現身心症狀的比例更高出3.5倍。

兒盟進一步說明，根據調查，有16.4%的學生每週超過一次感到情緒低落，等同於平均每班有2至3名學生有相關困擾。

國中生最常見的情緒困擾包括易怒、緊張、過度憂慮、害怕、無法控制焦慮及難以放鬆等，進一步引發生理症狀，有近1成學生面臨每週超過一次入睡困難與頭痛等問題。

調查發現，過半數國中生對未來感到壓力，或給自己壓力以達到未來目標，而這些學生出現情緒問題的比例是其他人的2倍，出現多重身心症狀的情形更高達3.5倍；長期睡眠不足與身心疲憊成為常態，學業與健康難以取得平衡，直接影響了生活品質與學習成效。

調查也發現，青少年每天使用社群的時間長達5小時，約37.7%的青少年存在社群媒體沉迷問題，他們出現情緒困擾的比例是非沉迷者的近2倍，出現多重身心症狀的可能性更高達3倍。

然而調查顯示，僅64.3%的國中生認為自己能輕鬆與媽媽溝通心事，爸爸更僅有50.4%；也只有不到半數的國中生表示自己能與家人討論問題。

兒盟建議，教育部應擴增線上輔導資源，政府也應研議將心理健康評量納入學生定期篩檢項目；同時呼籲家長不僅要培養自身運動習慣，更要陪伴孩子運動。

國中生 壓力 情緒低落

延伸閱讀

台東某國中生疑虐貓還拍片PO網 鄉民罵爆校方道歉了

3名國中生表姊妹集體離家 從苗栗到台中東勢被警方尋獲

北台中家扶辦冬令營 國中生走出網路世界開心：交到現實生活中朋友

鼓勵國中生探索綠色科技 彰化永續發展科學營接軌未來　

相關新聞

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

館長「被請辭」 科博館屬熱門職位 職等比照大學校長有人事權

國立自然科學博物館前館長焦傳金傳出遭突襲「被請辭」。教育部轄下場館首長經常借調教授等級、具大學行政經驗學者擔任，雖場館資...

青年署補助大專職涯輔導 四成計畫與AI相關

教育部青年發展署辦理「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助學校結合業界資源，辦理多元職涯輔導方案，114年共補助61校、8...

謝麗美2025瞬間流2.0公益創作展 遠百竹北炫爛登場

70歲才報考師大美術系在職水墨創作碩研所的謝美麗，不斷挑戰自我，嚐試新繪畫技法，即日起至3月16日遠東百貨竹北店8樓，舉...

台大百歲紀念館新面貌 平田晃久建築展曝光

為慶祝台大百歲而舉辦的「台大藝文大樓」公開競圖，曾在建築界引爆話題，最終由日本建築師平田晃久建奪得首獎。不過此一作品在競...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。