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助力原住民教育 教部首試辦國小師培公費專班

中央社／ 台北17日電

為提升原住民公費生培育成效，教育部將於114學年首度試辦原住民國小師資培育公費專班，預計招收37人，可享有師培公費待遇，畢業後須分發至原住民重點學校服務6年。

教育部今天發布新聞稿指出，為充實原住民師資來源及符應「原住民族教育法」第34條的需求，教育部推動多元培育管道，如外加名額保障原民學生修習師資培育課程、發放中小學原住民族語文專長學士後教育學分班學分費獎助金、補助原住民族師資培育學分班免學分費修習增能課程等。

另外，教育部也自109學年度起，每學年透過分散式公費師資培育管道，核定各縣市原住民公費生名額約50至70名；但由於原住民公費生除修習學系課程，還須依縣市需求加修其他專長，並通過族語中高級認證及修習原住民文化課程，使得公費師資培育過程更具挑戰。

為提升原住民公費生培育成效並增加原住民教師聘任比率，教育部推動「原住民國民小學師資培育公費專班試辦計畫」，預計114學年招生試辦，採集中式培育，整合校內資源提供學業與生活輔導，在大學128學分原則下，助公費生修習培育課程及族語增能，鼓勵原民生留鄉服務。

教育部提到，114學年起將由屏東大學教育系開始首屆招生，並於119學年進行分發，專班採單獨招生，預計招收37名具備中級以上原住民族語言能力證明的高中畢業生，優先錄取設籍於分發縣市的學生；公費生修習4年學士班課程，並享有師資培育公費待遇，如學雜費減免及生活津貼等，畢業後須依「師資培育公費助學金及分發服務辦法」，分發至原住民重點學校服務6年。

原住民國小師資培育公費專班也獲得地方政府支持，桃園市、新竹縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣等5縣市已提報專班公費生名額，以補充原住民重點學校師資缺額；專班也配合縣市需求及師資培育大學課程，114學年培育族語別包含排灣族語、阿美族語、布農族語及泰雅族語等。

原住民族 屏東縣 教育部

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