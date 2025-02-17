強化特教資源！竹市宣布114學年增班增師、設特教組長

新竹市致力於打造更友善、包容的教育環境，代理市長邱臣遠今天宣布，自114學年度起，竹市大幅提升特殊教育資源，包括國中小增設13班分散式資源班及1班巡迴輔導班，並增聘高中以下學校特教教師27名，確保每位學生都能獲得適切的學習支持。

為強化學前特殊教育，市府將增設1班集中式特教班及3班巡迴輔導班，並增置8名學前特教教師，提供更多專業支持，確保學齡前特殊需求兒童能及早獲得適當的教育資源。

邱臣遠表示，為提升特教服務品質，市府將強化特教教師人力，持續全面評估竹市特教師資配置，並逐年增設特教班級與教師。自114學年度起，各校亦將設置特教組長，以分擔行政業務，減輕第一線特教教師的教學與行政負擔，確保學生能獲得更完善的特教資源與支持。

教育處表示，除增設國中小資源班、巡輔班和特教教師等政策外，市府亦於113年修正「新竹市高級中等以下學校特殊教育班教師每週教學節數標準」，除既有的直接教學形式外，並於特教教師基本授課節數納入間接服務節數。增進特教服務品質，推動教育人員福利政策，逐年降低竹市特教班師生比，以減輕第一線特教教師的教學負擔。

教育處指出，114學年度除了現有的270位時薪與專任特教助理員協助學生在校生活外，市府將於114年6月持續辦理11位月薪助理員招考，進一步強化特教支持系統。

教育處說明，市府藉由推動增班增師降低師生比、提升學前特教服務品質、將特教教師的基本授課節數納入間接服務節數、提供鑑定評估人員專業支持與合理報酬及減輕教師兼任行政業務負擔等實施策略逐步施行，持續提升特教服務品質，使特教生獲得良好的照顧及支持服務。