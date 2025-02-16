青年署補助大專職涯輔導 四成計畫與AI相關

教育部青年發展署辦理「大專校院推動職涯輔導補助計畫」補助學校結合業界資源，辦理多元職涯輔導方案，114年共補助61校、81案，其中32案與AI相關。青年署已經公告1月受補助學校名單，學生可上網站了解自己的學校是否也有多元的職輔課程活動。

銘傳大學、致理科技大學及靜宜大學已連續5年獲青年署全校類職涯輔導計畫補助，銘傳大學參加協作的學校師生從1萬多人次逐年成長至今高達6萬人次，剛開始只有傳播學院參與，陸續擴散至國際學院、管理學院、觀光學院、金融科技學院等4學院。學校鼓勵學生跨領域結合人工智慧、大數據等面向，提升未來就業競爭力。

銘傳大學跨單位整合校內行政及教學等各單位資源，整體規劃職涯輔導課程及活動，除於通識課程或專業課程融入青年署職涯輔導教材，也為學生安排職業興趣測驗及職能評量、企業參訪、全英語培訓、校外見習及主題多元的工作坊，並由系所專業職輔老師一對一提供職涯諮詢建議。

銘傳大學廣告暨策略行銷學系四年級張晨榆分享，因為所讀科系出路廣闊，反而在職涯選擇上感到迷茫，大一選修生涯規劃通識課程，又參加職涯研習營。對於職涯方向逐漸清晰後，開始著手準備履歷，整理作品集，請老師進行履歷健檢、提供求職建議等，順利進入理想的廣告公司創意部門實習，也因此在113年職輔心得競賽勇奪全國第一。

114年大專校院推動職涯輔導補助計畫已於1月公告受補助學校名單，各大專校院即將啟動豐富多元的職輔課程活動，相關資訊詳見「青年職涯輔導資訊平台」。