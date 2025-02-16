謝麗美2025瞬間流2.0公益創作展 遠百竹北炫爛登場

70歲才報考師大美術系在職水墨創作碩研所的謝美麗，不斷挑戰自我，嚐試新繪畫技法，即日起至3月16日遠東百貨竹北店8樓，舉辦謝麗美2025瞬間流2.0公益創作展。公益義賣所得將全數捐贈竹縣偏鄉福龍國小、及台北心路基金會。

繼去年1.0瞬間流展引發欣賞關注後，謝麗美表示，這次2.0瞬間展是從「每一個人心中都有不同的想法」出發，正因為「不同」展現生命的豐富和層次，所以她為此特別邀請一百位各行各業不同世代的朋友及公益團體，以心中的台灣為主題，透過「瞬間流」繪法進行流彩繪畫，然後再拼接組合成巨大藝術創作「串起台灣每一刻的美好」；希望透過色彩繽紛、琳瑯滿目的作品一一串連，呈現出每個人不同記憶中的美好台灣。

謝麗美指出，流彩畫與她以往從事花鳥、佛像、人物、山水等繪畫最不同之處，在於「繪畫基礎根本的不同」，沒有固定框線或角度，也沒有經常採用的顏色、技巧、或步驟。流彩畫完全是彩墨隨心所想而流動、撞擊融合，然後一瞬間將創作者的意念、回憶、和期待、以及觀者的體會匯聚凝結，構成豐盛的層次。謝麗美的創作畫出她對生命的期盼與堅持，並呈現多年社會歷練的豐厚內涵與質感。作品展現繽紛與燦爛的生命力，但又充滿真摯藝趣。謝麗美的瞬間流彩畫法，讓顏色交融又分層，細膩又澎湃；更重要的是過程一氣呵成，揮灑出無可取代的流彩之舞。

謝麗美於畫展前，特別邀請100名各行各業人士、青年學子、以及公益團體心路基金會金龍發展中心的大朋友與社工們，參與瞬間流創作。參與者除了對受邀創作感到驚喜，也努力揮灑出自己心中每一刻的台灣印象。超過百幅的畫作並且再次變成謝麗美的素材，經過反覆沉澱、比對和挑選，再將一幅幅流彩畫根據意境串接，成為台灣首見的全新巨大流彩拼接作品。