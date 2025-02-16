台大百歲紀念館新面貌 平田晃久建築展曝光

為慶祝台大百歲而舉辦的「台大藝文大樓」公開競圖，曾在建築界引爆話題，最終由日本建築師平田晃久建奪得首獎。不過此一作品在競圖過後，由於各種因素，計畫的規模與功能大幅縮減，轉為以舉辦企劃展為主的博物館設施「台大百歲紀念館」，嶄新面貌在15日開幕的《平田晃久建築展─物我交織的臨界》中曝光。

忠泰美術館2025奧夫塞計畫（Off-Site Project）《平田晃久建築展─物我交織的臨界》15日開幕，透過近40件草稿與模型，展現平田晃久兩個核心建築概念—「纏繞」與「迴響」。

平田晃久師承普利兹克獎建築大師伊東豊雄，作品融合人類與自然的哲學思考，兼具論述與創新設計的實力；近年在台灣在地有不少建築計畫陸續進行。本次展覽以「物我交織的臨界」為題，探討在不斷轉變的人類生活方式與價值觀中，建築如何回應未來的需求，成為人類與自然共生的新契機。

進行中的新作「國立台灣大學百歲紀念館」前身為「台大藝文大樓競圖」計畫，規劃包括博物館、多功能展演廳等多元空間。作品導入「Fragment」（斷片）元素，試圖在變化多端的展示空間與活動中激發互動。透過融合人類思維與AI人工智慧的形式，對「Fragments」的形態進行研究，使其成為啟發各類展示與活動的催化劑。

即將開幕的大阪世博，平田晃久也大顯身手。其所設計的「EXPO National Day Hall “Ray Garden”」，包含世博活動場地、休憩與用餐區、展示空間及小型舞台。設計以數道帶狀樓板構成，結合光線、風與綠意，帶狀樓板的方向依關西地形的皺褶方向及展場的盛行風向來設計，展現地球作為生命體的活動特徵。